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Leões morrem por suposto envenenamento em reserva natural da Tanzânia

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AFP
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Repórter
20/09/2026 09:20

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Dez leões foram encontrados mortos em um suposto caso de envenenamento na Área de Conservação de Ngorongoro, na Tanzânia, declarada Patrimônio Mundial pela Unesco, informaram as autoridades locais.

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"A Autoridade da Área de Conservação de Ngorongoro (NCAA) lamenta informar ao público que 10 leões foram encontrados mortos em 18 de setembro de 2026 na região de Ndutu", afirma um comunicado.

As autoridades indicaram que as constatações preliminares sugerem que os leões morreram após "ingestão de veneno" e acrescentaram que especialistas estão investigando para "determinar a causa do incidente e identificar os responsáveis".

Ngorongoro é cenário de tensões há muitos anos entre as autoridades locais e a comunidade nômade da região. Os confrontos provocaram mortes desde que o governo começou a implementar um programa de despejos em 2022.

O governo tanzaniano afirma que o crescimento demográfico está invadindo o habitat da fauna silvestre, já que a população que vive em Ngorongoro passou de 8.000 pessoas em 1959 para mais de 100.000 atualmente.

Desde junho, pelo menos 20 elefantes morreram no ecossistema de Amboseli, no Quênia, perto da fronteira com a Tanzânia, por um suposto envenenamento com pesticidas. As autoridades, no entanto, não conseguiram determinar se as mortes foram acidentais ou deliberadas.

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str-mnk/sbk/ahg/erl/fp

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