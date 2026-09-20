Coreia do Norte lança dois projéteis no Mar do Leste

A Coreia do Norte lançou neste domingo (20) dois projéteis, incluindo um míssil balístico, em direção ao Mar do Leste, também conhecido como Mar do Japão, com poucas horas de intervalo, oito dias após lançamentos similares na mesma região.

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O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul afirmou em um comunicado ter detectado "um míssil balístico lançado da região de Wonsan, na Coreia do Norte, em direção ao Mar do Leste por volta das 15h00 (3h00 de Brasília)".

O Exército acrescentou que havia reforçado a vigilância diante da possibilidade de lançamentos adicionais e que o país compartilha informações sobre o míssil com Estados Unidos e Japão.

A Agência de Segurança Nacional da presidência sul-coreana convocou uma reunião de emergência após o lançamento para examinar a resposta e avaliar seu impacto, informou Seul.

O governo sul-coreano instou Pyongyang a "cessar imediatamente" os lançamentos de mísseis balísticos e classificou o mais recente como um "ato grave", que viola as resoluções do Conselho de Segurança da ONU.

O Japão transmitiu um "forte protesto" à Coreia do Norte pelo lançamento, que considera uma ameaça à paz e à segurança regionais, segundo a agência de notícias nipônica Kyodo, que cita o governo.

O gabinete da primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, confirmou o lançamento de um "suposto míssil balístico". O Ministério da Defesa indicou que o projétil "já havia caído", sem revelar mais detalhes.

Pouco após o míssil balístico, as Forças Armadas da Coreia do Sul afirmaram ter detectado o lançamento de "outro projétil", ainda não identificado, na direção do Mar do Leste.

Nesta semana, a Coreia do Norte acusou "forças hostis" de tentarem acabar com seu programa nuclear durante a Conferência Geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

Em um comunicado divulgado no sábado pela agência oficial KCNA, o Ministério das Relações Exteriores norte-coreano afirma que o texto elaborado pelos "Estados Unidos e o Ocidente não tem qualquer efeito" e é "ilegal", já que o país não é membro da AIEA.

Uma semana antes, Pyongyang lançou vários mísseis balísticos de curto alcance em direção ao Mar do Leste como parte do que chamou de "exercício de ataque de poder de fogo".

Os disparos aconteceram um dia após o fim dos exercícios militares realizados na região por Seul, Washington e Tóquio.

A Coreia do Norte executou seu primeiro teste nuclear em 2006 e desenvolveu uma ampla gama de mísseis balísticos.

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