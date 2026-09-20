Ataque americano contra suposta embarcação do narcotráfico deixa quatro mortos no Caribe

As Forças Armadas dos Estados Unidos anunciaram no sábado (19) que mataram os quatro ocupantes de uma embarcação que supostamente transportava drogas no Caribe.

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O governo de Donald Trump, no poder desde janeiro de 2025, iniciou uma guerra frontal contra os cartéis da cocaína que operam no continente.

O comando que dirige as forças americanas na região (Southcom) anunciou o ataque mais recente da ofensiva.

A embarcação estava envolvida com "narcotráfico. A operação matou quatro narcoterroristas", afirmou o Southcom em uma mensagem nas redes sociais acompanhada de imagens borradas da ação.

Mais de 200 pessoas já morreram em ataques no Pacífico oriental e no mar do Caribe, segundo um levantamento da AFP.

O governo Trump não apresentou provas conclusivas de que as embarcações atacadas têm envolvimento com o tráfico de drogas. Analistas jurídicos e organizações de direitos humanos afirmam que os ataques podem constituir execuções extrajudiciais.

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