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Irã informou aos Estados Unidos condições para reabertura de Ormuz

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AFP
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Repórter
20/09/2026 08:08

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O Irã anunciou neste domingo (20) que comunicou aos Estados Unidos suas condições para reabrir o Estreito de Ormuz, uma rota estratégica para a economia mundial que se tornou o principal ponto de divergência da guerra no Oriente Médio.

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"Enquanto as condições não forem atendidas (...) e os compromissos assumidos pelos Estados Unidos não forem respeitados, será impossível voltar à situação anterior às negociações e à abertura do Estreito de Ormuz", afirmou o principal negociador e presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, citado pela televisão estatal.

O Irã bloqueia, desde o início do conflito, o tráfego no Estreito de Ormuz, por onde, antes da guerra, transitavam 20% do petróleo e gás do planeta. 

Por sua vez, os Estados Unidos, que iniciaram a guerra no fim de fevereiro com um ataque conjunto com Israel contra a República Islâmica, mantêm um bloqueio aos portos iranianos.

"Nossas mensagens e a explicação de nossas condições por meio de mediadores foram transmitidas de forma clara à outra parte", ou seja, aos Estados Unidos, explicou o negociador iraniano.

No sábado, o general Mohsen Rezaei, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, afirmou que as condições iranianas foram transmitidas pelo Catar, que atua como mediador no conflito.

"Nossas condições são o fim da guerra em todos os fronts, o desbloqueio de nossos fundos congelados e a suspensão do bloqueio naval" imposto pelos Estados Unidos, lembrou em entrevista ao canal Al Jazeera.

O Ministério das Relações Exteriores do Irã anunciou no sábado que o ministro do Interior do Paquistão, Mohsin Naqvi, viajará a Teerã neste domingo.

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ap/vl/erl/ahg/fp

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