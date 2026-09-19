Ed Sheeran volta aos palcos em meio à polêmica sobre os palestinos

Manifestantes recepcionaram, neste sábado (19), os participantes do show de Ed Sheeran na Filadélfia com palavras de ordem pró-Palestina, na primeira apresentação do superastro pop desde que ele se envolveu em uma polêmica por comentários a favor dos palestinos feitos por um dos artistas que abrem seus shows.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Na última segunda-feira, o rapper Macklemore foi retirado da etapa nos Estados Unidos da Loop Tour, de Sheeran, depois que proprietários dos estádios que receberiam os próximos shows contestaram o fato de ele ter gritado "Palestina Livre!" durante uma apresentação em Nova Jersey, no início do mês.

Sheeran, de 35 anos, negou estar por trás da decisão de afastar Macklemore e responsabilizou o promotor da turnê. Críticos acusam Sheeran de não ter enfrentado os donos dos estádios — liderados pelo empresário bilionário Robert Kraft — e desde então ele tem sido alvo de pedidos de boicote.

Manifestantes pró-Palestina se reuniram em frente a uma estação de metrô próxima ao Lincoln Financial Field, onde Sheeran tem um show previsto na noite deste sábado. Eles exibiam bandeiras palestinas e entoavam a frase "Palestina livre".

Policiais em uma dúzia de viaturas acompanharam à distância a manifestação pacífica.

Zach Roth, de 28 anos, que vendia CDs perto do protesto, disse que sentia pena de Sheeran porque ele será criticado "faça o que fizer".

Em um momento em que um número crescente de artistas se posiciona contra o conflito em Gaza e a violência de colonos na Cisjordânia, Sheeran tem mantido uma postura apolítica.

"Não sou cúmplice. Tenho opiniões pessoais sobre esse conflito devastador. O fato de eu escolher não expressá-las publicamente não significa que elas não existam ou que eu não me importe", escreveu ele em uma postagem na terça-feira no Instagram.

"As pessoas que vêm aos meus shows não esperam um fórum político", acrescentou.

– Show solo? –

Não foram anunciados novos artistas de abertura, nem banda de apoio, e não se sabe como Sheeran pretende levar o espetáculo adiante.

Outros artistas que participavam da turnê posteriormente abandonaram a série de shows do intérprete britânico de "Shape of You". Entre eles estavam a banda que acompanhava Sheeran e também Finneas, conhecido por seu trabalho ao lado da irmã, a estrelada cantora e compositora Billie Eilish.

Desde que Israel invadiu Gaza, em outubro de 2023, após o pior ataque da história do país, realizado pelo grupo islamista Hamas, o custo humano e a questão dos direitos palestinos se tornaram um grito de mobilização na indústria do entretenimento.

Do Oscar ao Emmy, passando pelos principais prêmios da música e pelos festivais de cinema europeus, a guerra em Gaza tem sido frequentemente um tema dominante.

A ofensiva israelense em Gaza deixou a maior parte do território em ruínas e causou a morte de mais de 73.800 pessoas, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, sob autoridade do Hamas.

No mercado de revenda, os ingressos para o show mudavam de mãos em um ritmo sutilmente superior desde a segunda-feira, em comparação com outras datas da turnê de Sheeran, segundo o portal de monitoramento TicketData.

O preço dos ingressos mais baratos caiu de 123 dólares na segunda-feira (R$ 635,7, na cotação do dia) para 48 dólares na tarde de sábado (R$ 247,5).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-pel/sia/acb/des/cms/ahg/erl/cr/vel/mvv