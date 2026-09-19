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Jornalista e candidata às eleições regionais é assassinada no Peru

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AFP
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Repórter
19/09/2026 19:49

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Uma jornalista e candidata às eleições regionais no Peru foi assassinada a tiros neste sábado (19), enquanto realizava um ato de campanha em um mercado, informaram as autoridades. 

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Susy Aponte, de 44 anos, candidata ao governo do departamento de Áncash, foi atacada enquanto percorria, junto a simpatizantes, um mercado no distrito de Caraz, nessa região.

Ela concorria às eleições de 4 de outubro. O ataque deixou cinco pessoas feridas a tiros, que foram levadas ao hospital regional, e resultou na detenção de um venezuelano, informou a polícia em um comunicado. 

Aponte mantinha um portal informativo, "China Polo Dominical", onde divulgava denúncias sobre supostas irregularidades e casos de corrupção na polícia. 

Há alguns dias, ela denunciou em suas redes sociais que havia recebido ameaças vindas das prisões. 

O Conselho da Imprensa Peruana, que reúne jornalistas no Peru, pediu que a morte da comunicadora seja investigada. 

"É necessário que se esclareçam os motivos do homicídio. Outros casos de assassinatos não foram esclarecidos", afirmou a entidade em suas redes sociais. 

Quatro jornalistas peruanos foram assassinados em 2025, segundo a polícia.

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cm/vel/mvv

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