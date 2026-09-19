Com hat-trick de Raphinha, Barça vence Sevilla e segue 100% no Espanhol

O Barcelona precisou buscar uma virada, liderado por Raphinha, para vencer o Sevilla fora de casa por 3 a 1 neste sábado (19), pela 7ª rodada do Campeonato Espanhol, que o time catalão lidera com 100% de aproveitamento.

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Os anfitriões saíram na frente com um gol de Youssouf Fofana aos 19 minutos, mas um hat-trick de Raphinha (22', 52' e 69') selou a vitória 'blaugrana'.

"Foi um jogo difícil, principalmente no primeiro tempo, mas também perdemos a bola muitas vezes", disse o técnico do Barcelona, Hansi Flick, em entrevista coletiva após a partida.

Às vésperas da pausa para a data Fifa, o Barça abre seis pontos de vantagem sobre o Real Madrid (2º), que no domingo vai ao estádio Metropolitano para enfrentar o rival Atlético de Madrid (4º).

Os catalães sofreram mais do que o esperado diante de um Sevilla que teve intensidade no primeiro tempo, mas sentiu o desgaste físico depois do intervalo.

O time da casa começou pressionando a saída de bola do Barça e acabou recompensado com o gol de Fofana, que subiu na primeira trave para mandar a bola para as redes de cabeça

Mas a alegria no estádio Sánchez Pizjuán só durou três minutos, até Raphinha deixar tudo igual com um chute cruzado.

O atacante brasileiro segue liderando a artilharia do campeonato, agora com 12 gols, cinco à frente de Lamine Yamal (Barcelona), Kylian Mbappé (Real Madrid) e Sergio Camello (Rayo Vallecano.

No início do segundo tempo, Raphinha virou o placar de cabeça aproveitando assistência de Yamal, que também fez o passe para o terceiro gol.

"Conhecemos a qualidade do Raphinha e estamos muito satisfeitos com ele. Ele acrescenta muito", disse Flick sobre o atacante brasileiro, que está "muito feliz em jogar como centroavante".

- Primeira vitória do Celta -

Nos demais jogos disputados neste sábado, o Rayo Vallecano empatou em 1 a 1 fora de casa com o Osasuna, que saiu na frente com um gol de Ante Budimir (16'), mas Sergio Camello (50') igualou no segundo tempo.

O Athletic Bilbao, que desperdiçou um pênalti, empatou em 0 a 0 com o Alavés, enquanto o Celta de Vigo conquistou sua primeira vitória na temporada ao golear o Racing Santander por 5 a 0.

Pablo Durán (78' e 90'+2), Hugo González (32' de pênalti), Ilaix Moriba (43') e Miguel Román (69') marcaram os gols que ajudaram o Celta a se afastar da zona de rebaixamento.

--- Jogos da 7ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira:

Espanyol - Elche 1 - 3

Sábado:

Osasuna - Rayo Vallecano 1 - 1

Athletic Bilbao - Alavés 0 - 0

Celta de Vigo - Racing Santander 5 - 0

Sevilla - Barcelona 1 - 3

Domingo:

(09h00) Getafe - Málaga

(11h15) Atlético de Madrid - Real Madrid

(13h30) Villarreal - Levante

Deportivo de A Coruña - Betis

(16h00) Valencia - Real Sociedad

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 21 7 7 0 0 31 7 24

2. Real Madrid 15 6 5 0 1 17 6 11

3. Betis 15 6 5 0 1 8 6 2

4. Atlético de Madrid 13 6 4 1 1 14 6 8

5. Sevilla 13 7 4 1 2 10 9 1

6. Alavés 11 7 3 2 2 11 6 5

7. Deportivo de A Coruña 9 6 2 3 1 9 7 2

8. Athletic Bilbao 8 6 2 2 2 7 6 1

9. Rayo Vallecano 8 7 2 2 3 11 16 -5

10. Osasuna 8 7 2 2 3 6 13 -7

11. Celta de Vigo 7 7 1 4 2 8 6 2

12. Espanyol 7 7 2 1 4 10 10 0

13. Real Sociedad 7 6 2 1 3 6 11 -5

14. Racing Santander 7 7 2 1 4 11 21 -10

15. Villarreal 5 6 1 2 3 10 11 -1

16. Levante 5 5 1 2 2 7 9 -2

17. Getafe 5 6 1 2 3 3 7 -4

18. Elche 5 7 1 2 4 11 17 -6

19. Valencia 4 6 1 1 4 2 10 -8

20. Málaga 3 6 0 3 3 3 11 -8

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