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Com hat-trick de Raphinha, Barça vence Sevilla e segue 100% no Espanhol

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AFP
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Repórter
19/09/2026 19:02

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O Barcelona precisou buscar uma virada, liderado por Raphinha, para vencer o Sevilla fora de casa por 3 a 1 neste sábado (19), pela 7ª rodada do Campeonato Espanhol, que o time catalão lidera com 100% de aproveitamento.

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Os anfitriões saíram na frente com um gol de Youssouf Fofana aos 19 minutos, mas um hat-trick de Raphinha (22', 52' e 69') selou a vitória 'blaugrana'.

"Foi um jogo difícil, principalmente no primeiro tempo, mas também perdemos a bola muitas vezes", disse o técnico do Barcelona, Hansi Flick, em entrevista coletiva após a partida.

Às vésperas da pausa para a data Fifa, o Barça abre seis pontos de vantagem sobre o Real Madrid (2º), que no domingo vai ao estádio Metropolitano para enfrentar o rival Atlético de Madrid (4º).

Os catalães sofreram mais do que o esperado diante de um Sevilla que teve intensidade no primeiro tempo, mas sentiu o desgaste físico depois do intervalo.

O time da casa começou pressionando a saída de bola do Barça e acabou recompensado com o gol de Fofana, que subiu na primeira trave para mandar a bola para as redes de cabeça

Mas a alegria no estádio Sánchez Pizjuán só durou três minutos, até Raphinha deixar tudo igual com um chute cruzado.

O atacante brasileiro segue liderando a artilharia do campeonato, agora com 12 gols, cinco à frente de Lamine Yamal (Barcelona), Kylian Mbappé (Real Madrid) e Sergio Camello (Rayo Vallecano.

No início do segundo tempo, Raphinha virou o placar de cabeça aproveitando assistência de Yamal, que também fez o passe para o terceiro gol.

"Conhecemos a qualidade do Raphinha e estamos muito satisfeitos com ele. Ele acrescenta muito", disse Flick sobre o atacante brasileiro, que está "muito feliz em jogar como centroavante".

- Primeira vitória do Celta -

Nos demais jogos disputados neste sábado, o Rayo Vallecano empatou em 1 a 1 fora de casa com o Osasuna, que saiu na frente com um gol de Ante Budimir (16'), mas Sergio Camello (50') igualou no segundo tempo.

O Athletic Bilbao, que desperdiçou um pênalti, empatou em 0 a 0 com o Alavés, enquanto o Celta de Vigo conquistou sua primeira vitória na temporada ao golear o Racing Santander por 5 a 0.

Pablo Durán (78' e 90'+2), Hugo González (32' de pênalti), Ilaix Moriba (43') e Miguel Román (69') marcaram os gols que ajudaram o Celta a se afastar da zona de rebaixamento.

--- Jogos da 7ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sexta-feira:

   Espanyol - Elche                               1 - 3

  

   Sábado:

   Osasuna - Rayo Vallecano                       1 - 1

   Athletic Bilbao - Alavés                       0 - 0

   Celta de Vigo - Racing Santander               5 - 0

   Sevilla - Barcelona                            1 - 3

  

   Domingo:

   (09h00) Getafe - Málaga                             

   (11h15) Atlético de Madrid - Real Madrid            

   (13h30) Villarreal - Levante                        

           Deportivo de A Coruña - Betis                 

   (16h00) Valencia - Real Sociedad                    

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Barcelona               21   7   7   0   0  31   7  24

    2. Real Madrid             15   6   5   0   1  17   6  11

    3. Betis                   15   6   5   0   1   8   6   2

    4. Atlético de Madrid      13   6   4   1   1  14   6   8

    5. Sevilla                 13   7   4   1   2  10   9   1

    6. Alavés                  11   7   3   2   2  11   6   5

    7. Deportivo de A Coruña    9   6   2   3   1   9   7   2

    8. Athletic Bilbao          8   6   2   2   2   7   6   1

    9. Rayo Vallecano           8   7   2   2   3  11  16  -5

   10. Osasuna                  8   7   2   2   3   6  13  -7

   11. Celta de Vigo            7   7   1   4   2   8   6   2

   12. Espanyol                 7   7   2   1   4  10  10   0

   13. Real Sociedad            7   6   2   1   3   6  11  -5

   14. Racing Santander         7   7   2   1   4  11  21 -10

   15. Villarreal               5   6   1   2   3  10  11  -1

   16. Levante                  5   5   1   2   2   7   9  -2

   17. Getafe                   5   6   1   2   3   3   7  -4

   18. Elche                    5   7   1   2   4  11  17  -6

   19. Valencia                 4   6   1   1   4   2  10  -8

   20. Málaga                   3   6   0   3   3   3  11  -8

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