Com hat-trick de Raphinha, Barça vence Sevilla e segue 100% no Espanhol
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O Barcelona precisou buscar uma virada, liderado por Raphinha, para vencer o Sevilla fora de casa por 3 a 1 neste sábado (19), pela 7ª rodada do Campeonato Espanhol, que o time catalão lidera com 100% de aproveitamento.
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Os anfitriões saíram na frente com um gol de Youssouf Fofana aos 19 minutos, mas um hat-trick de Raphinha (22', 52' e 69') selou a vitória 'blaugrana'.
"Foi um jogo difícil, principalmente no primeiro tempo, mas também perdemos a bola muitas vezes", disse o técnico do Barcelona, Hansi Flick, em entrevista coletiva após a partida.
Às vésperas da pausa para a data Fifa, o Barça abre seis pontos de vantagem sobre o Real Madrid (2º), que no domingo vai ao estádio Metropolitano para enfrentar o rival Atlético de Madrid (4º).
Os catalães sofreram mais do que o esperado diante de um Sevilla que teve intensidade no primeiro tempo, mas sentiu o desgaste físico depois do intervalo.
O time da casa começou pressionando a saída de bola do Barça e acabou recompensado com o gol de Fofana, que subiu na primeira trave para mandar a bola para as redes de cabeça
Mas a alegria no estádio Sánchez Pizjuán só durou três minutos, até Raphinha deixar tudo igual com um chute cruzado.
O atacante brasileiro segue liderando a artilharia do campeonato, agora com 12 gols, cinco à frente de Lamine Yamal (Barcelona), Kylian Mbappé (Real Madrid) e Sergio Camello (Rayo Vallecano.
No início do segundo tempo, Raphinha virou o placar de cabeça aproveitando assistência de Yamal, que também fez o passe para o terceiro gol.
"Conhecemos a qualidade do Raphinha e estamos muito satisfeitos com ele. Ele acrescenta muito", disse Flick sobre o atacante brasileiro, que está "muito feliz em jogar como centroavante".
- Primeira vitória do Celta -
Nos demais jogos disputados neste sábado, o Rayo Vallecano empatou em 1 a 1 fora de casa com o Osasuna, que saiu na frente com um gol de Ante Budimir (16'), mas Sergio Camello (50') igualou no segundo tempo.
O Athletic Bilbao, que desperdiçou um pênalti, empatou em 0 a 0 com o Alavés, enquanto o Celta de Vigo conquistou sua primeira vitória na temporada ao golear o Racing Santander por 5 a 0.
Pablo Durán (78' e 90'+2), Hugo González (32' de pênalti), Ilaix Moriba (43') e Miguel Román (69') marcaram os gols que ajudaram o Celta a se afastar da zona de rebaixamento.
--- Jogos da 7ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:
Sexta-feira:
Espanyol - Elche 1 - 3
Sábado:
Osasuna - Rayo Vallecano 1 - 1
Athletic Bilbao - Alavés 0 - 0
Celta de Vigo - Racing Santander 5 - 0
Sevilla - Barcelona 1 - 3
Domingo:
(09h00) Getafe - Málaga
(11h15) Atlético de Madrid - Real Madrid
(13h30) Villarreal - Levante
Deportivo de A Coruña - Betis
(16h00) Valencia - Real Sociedad
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Barcelona 21 7 7 0 0 31 7 24
2. Real Madrid 15 6 5 0 1 17 6 11
3. Betis 15 6 5 0 1 8 6 2
4. Atlético de Madrid 13 6 4 1 1 14 6 8
5. Sevilla 13 7 4 1 2 10 9 1
6. Alavés 11 7 3 2 2 11 6 5
7. Deportivo de A Coruña 9 6 2 3 1 9 7 2
8. Athletic Bilbao 8 6 2 2 2 7 6 1
9. Rayo Vallecano 8 7 2 2 3 11 16 -5
10. Osasuna 8 7 2 2 3 6 13 -7
11. Celta de Vigo 7 7 1 4 2 8 6 2
12. Espanyol 7 7 2 1 4 10 10 0
13. Real Sociedad 7 6 2 1 3 6 11 -5
14. Racing Santander 7 7 2 1 4 11 21 -10
15. Villarreal 5 6 1 2 3 10 11 -1
16. Levante 5 5 1 2 2 7 9 -2
17. Getafe 5 6 1 2 3 3 7 -4
18. Elche 5 7 1 2 4 11 17 -6
19. Valencia 4 6 1 1 4 2 10 -8
20. Málaga 3 6 0 3 3 3 11 -8
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