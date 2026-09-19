Paris FC e Lyon seguem invictos e entram na zona da Champions no Francês

Partis FC e Lyon mantiveram a boa sequência neste início de temporada e seguem invictos no Campeonato Francês, após derrotarem neste sábado (19), respectivamente, Strasbourg (2 a 1) e Rennes (4 a 0), entrando na zona de classificação direta para a Liga dos Campeões.

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Os gols do time parisiense, terceiro colocado com 11 pontos, dois a menos que o líder Monaco, foram marcados por Ilan Kebbal (18') e Pablo Pagis (57').

O Strasbourg, que deu emoção à reta final da partida após um gol contra de Moustapha Mbow (88'), é o sexto colocado, com sete pontos.

Após o apito final, o técnico do Paris FC, Liam Rosenior, confrontou parte da torcida do Strasbourg, clube que deixou no início da temporada passada para assumir o Chelsea, que o demitiu após três meses de trabalho.

"Existe uma pequena parcela de torcedores do Strasbourg que desrespeitou a minha família", explicou Rosenior depois da partida, ressaltando que se referia a "uma pequena parcela".

"O Strasbourg é um clube fantástico, com pessoas formidáveis. Minha maneira de comemorar o gol foi direcionada àquele grupo de pessoas que nunca quis que eu tivesse sucesso nesse clube", continuou o treinador inglês.

O incidente na capital não foi o único deste sábado na França. O jogo entre Lyon e Rennes foi interrompido por alguns minutos, o tempo necessário para retirar uma faixa ofensiva contra o Saint-Étienne, o grande rival do Lyon.

No aspecto esportivo, o Lyon venceu por 4 a 0 e assumiu provisoriamente a segunda colocação, empatado em pontos com o Paris FC.

O Lille (4º), que tem os mesmos dez pontos do Rennes, poderá igualar o Monaco no topo da tabela, caso vença o Nice fora de casa no domingo.

Nos demais jogos disputados neste sábado, o Angers derrotou o Troyes por 2 a 0, enquanto o Le Mans bateu o Lorient por 2 a 1.

Por sua vez, o Toulouse conseguiu sair da zona de rebaixamento com a vitória sobre o Le Havre por 3 a 2, a primeira da equipe no campeonato.

O Paris Saint-Germain, atual campeão, vai visitar o Olympique de Marselha em um clássico no qual as duas equipes precisam somar pontos depois de um início irregular no campeonato.

--- Jogos da 5ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira:

Monaco - Lens 2 - 1

Sábado:

Paris FC - Strasbourg 2 - 1

Angers - Troyes 2 - 0

Le Mans - Lorient 2 - 1

Lyon - Rennes 4 - 0

Toulouse - Le Havre 3 - 2

Domingo:

(10h00) Auxerre - Brest

(12h15) Nice - Lille

(15h45) Olympique de Marselha - PSG

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Monaco 13 5 4 1 0 8 3 5

2. Lyon 11 5 3 2 0 10 2 8

3. Paris FC 11 5 3 2 0 8 3 5

4. Lille 10 4 3 1 0 7 2 5

5. Rennes 10 5 3 1 1 8 9 -1

6. Angers 7 5 2 1 2 6 5 1

7. Strasbourg 7 5 2 1 2 10 10 0

8. Le Mans 6 5 1 3 1 9 9 0

9. Brest 5 4 1 2 1 6 6 0

10. PSG 5 4 1 2 1 6 6 0

11. Lorient 5 5 1 2 2 5 6 -1

12. Toulouse 5 5 1 2 2 7 9 -2

13. Lens 4 5 1 1 3 9 9 0

14. Troyes 4 5 1 1 3 4 11 -7

15. Olympique de Marselha 3 4 1 0 3 6 6 0

16. Auxerre 3 4 1 0 3 5 11 -6

17. Le Havre 2 5 0 2 3 4 7 -3

18. Nice 2 4 0 2 2 1 5 -4

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