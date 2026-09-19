Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Paris FC e Lyon seguem invictos e entram na zona da Champions no Francês

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/09/2026 18:39

compartilhe

Partis FC e Lyon mantiveram a boa sequência neste início de temporada e seguem invictos no Campeonato Francês, após derrotarem neste sábado (19), respectivamente, Strasbourg (2 a 1) e Rennes (4 a 0), entrando na zona de classificação direta para a Liga dos Campeões.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Os gols do time parisiense, terceiro colocado com 11 pontos, dois a menos que o líder Monaco, foram marcados por Ilan Kebbal (18') e Pablo Pagis (57').

O Strasbourg, que deu emoção à reta final da partida após um gol contra de Moustapha Mbow (88'), é o sexto colocado, com sete pontos.

Após o apito final, o técnico do Paris FC, Liam Rosenior, confrontou parte da torcida do Strasbourg, clube que deixou no início da temporada passada para assumir o Chelsea, que o demitiu após três meses de trabalho. 

"Existe uma pequena parcela de torcedores do Strasbourg que desrespeitou a minha família", explicou Rosenior depois da partida, ressaltando que se referia a "uma pequena parcela".

"O Strasbourg é um clube fantástico, com pessoas formidáveis. Minha maneira de comemorar o gol foi direcionada àquele grupo de pessoas que nunca quis que eu tivesse sucesso nesse clube", continuou o treinador inglês.

O incidente na capital não foi o único deste sábado na França. O jogo entre Lyon e Rennes foi interrompido por alguns minutos, o tempo necessário para retirar uma faixa ofensiva contra o Saint-Étienne, o grande rival do Lyon.

No aspecto esportivo, o Lyon venceu por 4 a 0 e assumiu provisoriamente a segunda colocação, empatado em pontos com o Paris FC.

O Lille (4º), que tem os mesmos dez pontos do Rennes, poderá igualar o Monaco no topo da tabela, caso vença o Nice fora de casa no domingo.

Nos demais jogos disputados neste sábado, o Angers derrotou o Troyes por 2 a 0, enquanto o Le Mans bateu o Lorient por 2 a 1.

Por sua vez, o Toulouse conseguiu sair da zona de rebaixamento com a vitória sobre o Le Havre por 3 a 2, a primeira da equipe no campeonato.

O Paris Saint-Germain, atual campeão, vai visitar o Olympique de Marselha em um clássico no qual as duas equipes precisam somar pontos depois de um início irregular no campeonato.

--- Jogos da 5ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sexta-feira:

   Monaco - Lens                                  2 - 1

  

   Sábado:

   Paris FC - Strasbourg                          2 - 1

   Angers - Troyes                                2 - 0

   Le Mans - Lorient                              2 - 1

   Lyon - Rennes                                  4 - 0

   Toulouse - Le Havre                            3 - 2

  

   Domingo:

   (10h00) Auxerre - Brest                             

   (12h15) Nice - Lille                                

   (15h45) Olympique de Marselha - PSG                 

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Monaco                  13   5   4   1   0   8   3   5

    2. Lyon                    11   5   3   2   0  10   2   8

    3. Paris FC                11   5   3   2   0   8   3   5

    4. Lille                   10   4   3   1   0   7   2   5

    5. Rennes                  10   5   3   1   1   8   9  -1

    6. Angers                   7   5   2   1   2   6   5   1

    7. Strasbourg               7   5   2   1   2  10  10   0

    8. Le Mans                  6   5   1   3   1   9   9   0

    9. Brest                    5   4   1   2   1   6   6   0

   10. PSG                      5   4   1   2   1   6   6   0

   11. Lorient                  5   5   1   2   2   5   6  -1

   12. Toulouse                 5   5   1   2   2   7   9  -2

   13. Lens                     4   5   1   1   3   9   9   0

   14. Troyes                   4   5   1   1   3   4  11  -7

   15. Olympique de Marselha    3   4   1   0   3   6   6   0

   16. Auxerre                  3   4   1   0   3   5  11  -6

   17. Le Havre                 2   5   0   2   3   4   7  -3

   18. Nice                     2   4   0   2   2   1   5  -4

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-mcd/ag/cb

Tópicos relacionados:

fbl fra

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay