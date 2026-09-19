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Honduras declara gangues como "terroristas"

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AFP
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Repórter
19/09/2026 17:51

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O governo do presidente hondurenho, o direitista Nasry Asfura, classificou como terroristas várias organizações criminosas com ramificações na América Central, anunciou uma fonte oficial neste sábado (19). 

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Em Honduras atuam gangues como a Barrio 18 e seus arqui-inimigos da Mara Salvatrucha, que são vinculadas ao narcotráfico e à alta taxa de homicídios no país (24 por 100.000 habitantes), quatro vezes maior que a média global.

Esses grupos, que também operam na Guatemala e, em menor medida, em El Salvador após a polêmica guerra anti-gangues do presidente Nayib Bukele, também são considerados “terroristas” pelos Estados Unidos. 

"Foi declarado que três grupos criminosos são (como) terroristas", anunciou o presidente do Congresso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano, que integra uma comissão formada pelo Exército, além de forças policiais, promotores e funcionários do governo. 

No entanto, ele deixou de mencionar as organizações porque serão "empreendidas diferentes ações" surpresa contra elas. 

A medida, segundo Zambrano, vai ampliar as faculdades e atribuições das autoridades para agir "de imediato" contra esses "grupos criminosos". 

Asfura, aliado do presidente americano, Donald Trump, assumiu o mandato com o objetivo principal de reduzir a criminalidade. O Congresso de Honduras espera aprovar uma reforma legal para que os integrantes das gangues sejam recolhidos em prisões de alta segurança mesmo que não estejam condenados. 

Ele também pretende restringir ao máximo a comunicação nos presídios e criar um grupo de promotores e juízes especiais. Eles serão perseguidos "de segunda a domingo, todos os dias do ano e a qualquer hora", afirmou Zambrano.

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bur-jjr/vel/mvv

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