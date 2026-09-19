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Turquia considera difícil conciliar posições de Rússia e Ucrânia sobre Mar Negro

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AFP
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Repórter
19/09/2026 17:16

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A Rússia e a Ucrânia têm posições sobre o Mar Negro "difíceis de conciliar" para pôr fim aos ataques nesta região, afirmou, neste sábado (19), o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan.

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Exasperada pelos ataques contínuos no Mar Negro, a Turquia enviou uma proposta para Rússia e Ucrânia para encerrar os ataques contra embarcações civis, disse um diplomata turco na quinta-feira à AFP.

"Enviamos propostas a ambas as partes", disse Fidan em entrevista à emissora NTV.

Segundo o ministro, os dois países enviaram suas respostas, mas "têm exigências e posturas difíceis de conciliar".

"Nossa primeira prioridade é a saída de grãos do Mar Negro", disse Fidan, ao enfatizar a necessidade do mercado de receber as commodities.

A iniciativa diplomática da Turquia ocorre após um forte aumento dos ataques contra cargueiros no Mar Negro nos últimos meses, frequentemente por meio de drones, com muitos navios turcos entre os alvos.

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bg/jj/vel/mvl/mvv

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