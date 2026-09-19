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Coalizão liderada pela Arábia Saudita acusa houthis de lançar míssil balístico contra Riade

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/09/2026 17:16

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Um míssil balístico lançado pelos houthis do Iêmen contra Riade foi interceptado e destruído ao amanhecer deste sábado (19), anunciou a coalizão militar liderada pela Arábia Saudita contra os combatentes pró-Irã.

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"Os houthis também tentaram atacar civis e a infraestrutura civil em Bisha, Taif, Farasan e Yanbu", escreveu um porta-voz da coalizão no X, acrescentando que os ataques "foram frustrados pelas defesas aéreas da monarquia do Golfo".

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sar/jfx/giv/mvl/vel/mvv

Tópicos relacionados:

arabia-saudita guerra houthis iemen oriente-medio

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