Trump diz que não vai tolerar as tentativas de frear o desenvolvimento da IA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou, neste sábado (19), os críticos da inteligência artificial (IA) e dos centros de dados que não permitirá a "destruição" dessa indústria.

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O chefe do Executivo americano rejeita o crescente ceticismo na sociedade em relação à IA, alimentado nas últimas semanas pelos alertas sobre os perigos que essa tecnologia representa para a humanidade. Ele afirmou que os liberais querem a "destruição total da IA".

"Eu, como presidente dos Estados Unidos, não vou ficar de braços cruzados e não permitirei que isso aconteça", escreveu Trump em sua plataforma, Truth Social.

"Não vamos impedir, nem sufocar de forma alguma o crescimento dessa indústria incrível. Ao contrário, vamos valorizá-la, ajudá-la e monitorá-la, enquanto cresce!", acrescentou.

O presidente americano anunciou, sem dar detalhes, a criação de uma "Força de IA" governamental, que terá a missão de "ir atrás dos MAUS" atores. Trump anunciou esta medida apesar de pesquisas mostrarem que os americanos se opõem amplamente à construção de centros de dados, vitais para a IA, devido ao seu grande consumo de energia.

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