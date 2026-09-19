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Borussia Dortmund mantém 100% de aproveitamento e se isola na liderança do Alemão

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/09/2026 16:51

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O Borussia Dortmund venceu o Stuttgart por 1 a 0 neste sábado (19) e, com 12 pontos somados em quatro rodadas, se isolou na liderança do Campeonato Alemão graças ao tropeço do Freiburg, que empatou em 2 a 2 na visita ao Eintracht Frankfurt.

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O Dortmund, que entrou em campo já sabendo do resultado do Freiburg, não desperdiçou a oportunidade e venceu graças a um gol no segundo tempo de Maximilian Beier (70').

Com a vitória, o time comandado pelo técnico Niko Kovac abre dois pontos de vantagem sobre o vice-líder Bayern de Munique, que na sexta-feira atropelou o Union Berlin com uma goleada por 7 a 0, e também sobre o Freiburg, que aparece em terceiro na tabela.

A última vez que o Dortmund assumiu a liderança do Campeonato Alemão foi ao final da 33ª e penúltima rodada da temporada 2022/2023.

O título, no entanto, não veio por conta do tropeço em casa com o Mainz (2 a 2) na última rodada, enquanto o Bayern venceu o Colônia por 2 a 1 com gol no último minuto.

Também neste sábado, o Augsburg foi derrotado fora de casa pelo Werder Bremen por 3 a 2, mas mantém provisoriamente a quarta colocação.

As duas equipes estão agora empatadas com sete pontos, assim como o Mainz, que bateu por 4 a 3 o Borussia Mönchengladbach, agora na lanterna e ainda sem somar pontos em quatro jogos.

Por sua vez, o Hamburgo conseguiu sua primeira vitória no campeonato ao derrotar o Colônia por 2 a 1, resultado que tira a equipe momentaneamente da zona de rebaixamento.

--- Jogos da 4ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sexta-feira:

   Bayern de Munique - Union Berlin               7 - 0

  

   Sábado:

   Eintracht Frankfurt - Freiburg                 2 - 2

   B. Mönchengladbach - Mainz                     3 - 4

   Hamburgo - Colônia                             2 - 1

   Werder Bremen - Augsburg                       3 - 2

   Stuttgart - Borussia Dortmund                  0 - 1

  

   Domingo:

   (10h30) Bayer Leverkusen - RB Leipzig               

   (12h30) Schalke 04 - Elversberg                  

   (14h30) Paderborn - Hoffenheim                      

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Borussia Dortmund       12   4   4   0   0   9   2   7

    2. Bayern de Munique       10   4   3   1   0  14   2  12

    3. Freiburg                10   4   3   1   0  12   3   9

    4. Augsburg                 7   4   2   1   1  11   6   5

    5. Mainz                    7   4   2   1   1  10   6   4

    6. Werder Bremen            7   4   2   1   1   8   8   0

    7. RB Leipzig               6   3   2   0   1   9   3   6

    8. Elversberg               6   3   2   0   1   8   7   1

    9. Eintracht Frankfurt      5   4   1   2   1   9  10  -1

   10. Bayer Leverkusen         4   3   1   1   1   8   5   3

   11. Schalke 04               4   3   1   1   1   3   4  -1

   12. Colônia                  4   4   1   1   2   6   9  -3

   13. Hoffenheim               3   3   1   0   2   6   7  -1

   14. Stuttgart                3   4   1   0   3   6   9  -3

   15. Hamburgo                 3   4   1   0   3   2  13 -11

   16. Paderborn                1   3   0   1   2   0   4  -4

   17. Union Berlin             1   4   0   1   3   4  17 -13

   18. B. Mönchengladbach       0   4   0   0   4   6  16 -10

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