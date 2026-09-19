Borussia Dortmund mantém 100% de aproveitamento e se isola na liderança do Alemão
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O Borussia Dortmund venceu o Stuttgart por 1 a 0 neste sábado (19) e, com 12 pontos somados em quatro rodadas, se isolou na liderança do Campeonato Alemão graças ao tropeço do Freiburg, que empatou em 2 a 2 na visita ao Eintracht Frankfurt.
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O Dortmund, que entrou em campo já sabendo do resultado do Freiburg, não desperdiçou a oportunidade e venceu graças a um gol no segundo tempo de Maximilian Beier (70').
Com a vitória, o time comandado pelo técnico Niko Kovac abre dois pontos de vantagem sobre o vice-líder Bayern de Munique, que na sexta-feira atropelou o Union Berlin com uma goleada por 7 a 0, e também sobre o Freiburg, que aparece em terceiro na tabela.
A última vez que o Dortmund assumiu a liderança do Campeonato Alemão foi ao final da 33ª e penúltima rodada da temporada 2022/2023.
O título, no entanto, não veio por conta do tropeço em casa com o Mainz (2 a 2) na última rodada, enquanto o Bayern venceu o Colônia por 2 a 1 com gol no último minuto.
Também neste sábado, o Augsburg foi derrotado fora de casa pelo Werder Bremen por 3 a 2, mas mantém provisoriamente a quarta colocação.
As duas equipes estão agora empatadas com sete pontos, assim como o Mainz, que bateu por 4 a 3 o Borussia Mönchengladbach, agora na lanterna e ainda sem somar pontos em quatro jogos.
Por sua vez, o Hamburgo conseguiu sua primeira vitória no campeonato ao derrotar o Colônia por 2 a 1, resultado que tira a equipe momentaneamente da zona de rebaixamento.
--- Jogos da 4ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:
Sexta-feira:
Bayern de Munique - Union Berlin 7 - 0
Sábado:
Eintracht Frankfurt - Freiburg 2 - 2
B. Mönchengladbach - Mainz 3 - 4
Hamburgo - Colônia 2 - 1
Werder Bremen - Augsburg 3 - 2
Stuttgart - Borussia Dortmund 0 - 1
Domingo:
(10h30) Bayer Leverkusen - RB Leipzig
(12h30) Schalke 04 - Elversberg
(14h30) Paderborn - Hoffenheim
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Borussia Dortmund 12 4 4 0 0 9 2 7
2. Bayern de Munique 10 4 3 1 0 14 2 12
3. Freiburg 10 4 3 1 0 12 3 9
4. Augsburg 7 4 2 1 1 11 6 5
5. Mainz 7 4 2 1 1 10 6 4
6. Werder Bremen 7 4 2 1 1 8 8 0
7. RB Leipzig 6 3 2 0 1 9 3 6
8. Elversberg 6 3 2 0 1 8 7 1
9. Eintracht Frankfurt 5 4 1 2 1 9 10 -1
10. Bayer Leverkusen 4 3 1 1 1 8 5 3
11. Schalke 04 4 3 1 1 1 3 4 -1
12. Colônia 4 4 1 1 2 6 9 -3
13. Hoffenheim 3 3 1 0 2 6 7 -1
14. Stuttgart 3 4 1 0 3 6 9 -3
15. Hamburgo 3 4 1 0 3 2 13 -11
16. Paderborn 1 3 0 1 2 0 4 -4
17. Union Berlin 1 4 0 1 3 4 17 -13
18. B. Mönchengladbach 0 4 0 0 4 6 16 -10
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