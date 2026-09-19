Inter arranca empate com Roma no duelo entre líderes do Campeonato Italiano

A Inter de Milão arrancou um empate em 2 a 2 com a Roma neste sábado (19), no Estádio Olímpico, no duelo entre as duas equipes que dividem a liderança do Campeonato Italiano.

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Dois gols de Lautaro Martínez no segundo tempo (46' e 79') garantiram um ponto para a Inter, depois que Manu Koné (6' e 37') também marcou duas vezes para colocar os 'giallorossi' em vantagem na primeira etapa.

As duas equipes, que haviam vencido nas quatro primeiras rodadas, seguem no topo da tabela, agora com 13 pontos cada.

Lazio e Como (10 pontos) podem alcançá-las em caso de vitória em seus respectivos duelos, contra Venezia (sábado) e Frosinone (domingo).

O jogo na capital italiana foi disputado apenas algumas horas após o anúncio da morte de, aos 83 anos, Sandro Mazzola, ídolo da Inter nos anos 1960.

Antes do início da partida, os dois times renderam homenagem a Mazzola, que só vestiu a camisa da Inter e da seleção da Itália em sua carreira.

A Roma começou a todo vapor e foi para o intervalo com uma vantagem de dois gols, mas que poderia ter sido maior a equipe tivesse aproveitado melhor as chances que criou nos primeiros 45 minutos.

- Cagliari em terceiro -

A Inter, que na última segunda-feira chegou a ficar com dois gols de desvantagem contra a Udinese, antes de vencer por 5 a 3, voltou a reagir a tempo, pelo menos para conseguir o empate, graças aos dois gols de seu capitão.

Lautaro Martínez já soma 4 gols nesta edição da Serie A e fica a dois do holandês Donyell Malen, da Roma, que passou em branco neste sábado.

Mais cedo, o surpreendente Cagliari derrotou a Udinese por 1 a 0 e subiu para a terceira colocação, a um ponto de Roma e Inter.

O autor do único gol da partida foi Daniel Maldini, filho do lendário defensor do Milan Paolo Maldini e neto de Cesare Maldini, que também foi jogador e técnico da seleção italiana.

Por sua vez, Bologna e Torino empataram em 1 a 1 e permanecem na segunda metade da tabela de classificação.

--- Jogos da 5ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira:

Monza - Sassuolo 2 - 1

Sábado:

Bologna - Torino 1 - 1

Udinese - Cagliari 0 - 1

Roma - Inter 2 - 2

(15h45) Unione Venezia - Lazio

Domingo:

(07h30) Fiorentina - Napoli

(10h00) Frosinone - Como

Parma - Genoa

(13h00) Juventus - Atalanta

(15h45) Milan - Lecce

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Roma 13 5 4 1 0 14 3 11

2. Inter 13 5 4 1 0 15 8 7

3. Cagliari 12 5 4 0 1 5 2 3

4. Como 10 4 3 1 0 9 4 5

5. Lazio 10 4 3 1 0 6 3 3

6. Milan 8 4 2 2 0 7 4 3

7. Frosinone 7 4 2 1 1 7 4 3

8. Juventus 7 4 2 1 1 6 4 2

9. Sassuolo 7 5 2 1 2 9 9 0

10. Napoli 6 4 2 0 2 6 5 1

11. Atalanta 6 4 2 0 2 5 5 0

12. Lecce 6 4 2 0 2 5 7 -2

13. Udinese 4 5 1 1 3 8 11 -3

14. Torino 4 5 1 1 3 5 8 -3

15. Monza 4 5 1 1 3 8 12 -4

16. Fiorentina 3 4 1 0 3 5 11 -6

17. Bologna 2 5 0 2 3 3 6 -3

18. Parma 1 4 0 1 3 2 6 -4

19. Genoa 1 4 0 1 3 2 8 -6

20. Unione Venezia 0 4 0 0 4 4 11 -7

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