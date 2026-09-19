Costa Rica reafirma ter rompido relações diplomáticas com Cuba em março

O governo da Costa Rica reafirmou, neste sábado (19), que rompeu relações diplomáticas em março com Cuba, que afirma não ter sido notificada desta decisão tomada por San José em "subordinação" a Washington.

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Em 19 de março, a Costa Rica fechou sua embaixada em Havana e expulsou os diplomatas cubanos do país sob o argumento de "limpar o hemisfério de comunistas".

Neste sábado, o chanceler costa-riquenho, Manuel Tovar, insistiu no X que desde então seu governo não mantém relações com Havana.

"A Costa Rica não é indiferente diante de uma tirania vil que, por mais de seis décadas, negou liberdade e prosperidade ao povo cubano, que hoje vive na mais desprezível miséria", declarou no X o chanceler do governo costa-riquenho, aliado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Por isso, somos firmes e claros em nossa ruptura de relações diplomáticas com o regime castrista", acrescentou Tovar, que esta semana se reuniu com o secretário de Estado americano, Marco Rubio.

Durante sua viagem, Tovar concedeu entrevista ao jornal Miami Herald, na qual afirmou que a Costa Rica rompeu relações diplomáticas em março durante o mandato do então presidente Rodrigo Chaves.

Essa medida foi "mantida" por sua sucessora e correligionária, Laura Fernández, disse o chanceler costa-riquenho em outra entrevista publicada na sexta-feira pelo veículo digital cubano no exílio Cubanet.

O governo cubano rebateu essas declarações e disse estar "totalmente alheio" à decisão da Costa Rica porque "nunca foi formalmente notificado".

San José afirmou que o fechamento das embaixadas e outras medidas "não significavam uma ruptura das relações diplomáticas", acrescentou Havana em seu comunicado.

"Estamos diante de outro ato de subordinação do governo costa-riquenho à política dos Estados Unidos contra Cuba", destacou.

A Costa Rica é aliada dos Estados Unidos, que desde janeiro impõe um bloqueio energético a Cuba e multiplicou suas ameaças de tomar o controle da ilha comunista.

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