Houthis dizem ter atacado "locais sensíveis" na capital saudita

Os houthis do Iêmen disseram, neste sábado (19), ter lançado ataques contra "locais sensíveis" em Riade, capital da Arábia Saudita, e contra instalações da estatal petroleira saudita Aramco na cidade portuária de Yanbu.

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O porta-voz militar houthi, Yahya Saree, afirmou pelo Telegram que as operações, realizadas com "uma grande quantidade de mísseis balísticos, de cruzeiro e drones", foram "em resposta às tentativas criminosas do inimigo saudita de atacar a capital, Saná".

"A primeira teve como alvo locais sensíveis na capital saudita, Riade, e a segunda teve como objetivo instalações da Aramco em Yanbu", detalhou.

A capital saudita amanheceu neste sábado com duas fortes explosões e um alerta aéreo, o primeiro emitido desde o recrudescimento do conflito civil no vizinho Iêmen.

Um jornalista da AFP viu um tanque de combustível em chamas com a logomarca da petroleira saudita Aramco perto do aeroporto internacional de Riade. Os bombeiros extinguiram o fogo.

O site de acompanhamento FlightRadar24 informou sobre "graves problemas" no Aeroporto Internacional Rei Khalid da capital, antes que o tráfego aéreo começasse a se normalizar.

Grupo pró-iraniano que controla parte do Iêmen, os houthis realizaram uma ofensiva relâmpago com a qual tomaram grandes extensões de território do governo reconhecido internacionalmente, apoiado por Riade.

Esta guerra civil começou em 2014, quando os houthis tomaram Saná e depois outras regiões, o que desencadeou, em março de 2025, uma intervenção militar liderada pela Arábia Saudita.

Depois de anos de calma em virtude de uma frágil trégua alcançada em 2022, o conflito foi reativado em junho, no âmbito da guerra regional iniciada com os ataques de Estados Unidos e Israel contra o Irã

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