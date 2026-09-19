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Internacional

Houthis anunciam ataques contra 'locais sensíveis' na capital saudita

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/09/2026 14:40

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Os houthis do Iêmen afirmaram neste sábado (19) que lançaram ataques contra "locais sensíveis" em Riade, capital da Arábia Saudita, e contra instalações da empresa estatal de petróleo Aramco na cidade portuária de Yanbu.

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O porta-voz militar houthi, Yahya Saree, afirmou no Telegram que os ataques, executados com "um grande número de mísseis balísticos e de cruzeiro e drones", foram uma "resposta às tentativas criminosas do inimigo saudita de atacar a capital, Sanaa".

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bur-ml/jfx/dc/mab/dbh/fp

Tópicos relacionados:

arabia conflito diplomacia iemen

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