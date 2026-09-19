Houthis anunciam ataques contra 'locais sensíveis' na capital saudita
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Os houthis do Iêmen afirmaram neste sábado (19) que lançaram ataques contra "locais sensíveis" em Riade, capital da Arábia Saudita, e contra instalações da empresa estatal de petróleo Aramco na cidade portuária de Yanbu.
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O porta-voz militar houthi, Yahya Saree, afirmou no Telegram que os ataques, executados com "um grande número de mísseis balísticos e de cruzeiro e drones", foram uma "resposta às tentativas criminosas do inimigo saudita de atacar a capital, Sanaa".
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