Campeão Arsenal é atropelado pelo Brighton e perde invencibilidade no Inglês

Primeira derrota da temporada para o atual campeão: o Arsenal foi atropelado pelo Brighton por 3 a 0 neste sábado (19), pela 5ª rodada do Campeonato Inglês.

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Os 'Gunners' ocupam agora a vice-liderança com 12 pontos, após esse inesperado tropeço na visita aos 'Seagulls', que com a vitória sobem para a terceira colocação com dez pontos.

O resultado também dá ao Manchester City (1º, 12 pontos) a oportunidade de se isolar na liderança, caso vença o Sunderland jogando em casa no domingo.

O Arsenal começou a temporada com sete vitórias, entre a Supercopa da Inglaterra, o Campeonato Inglês, a Copa da Liga Inglesa e a Liga dos Campeões.

Mas a defesa da equipe, considerada a melhor da Europa, ruiu completamente diante do corajoso time do Brighton.

O mesmo roteiro se repetiu nos dois primeiros gols: os defensores decidiram recuar diante do jogador com a bola, que ficou livre para chutar de longa distância.

Primeiro foi Pascal Gross, à frente de Riccardo Calafiori e Gabriel Magalhães (31'), e depois Charalampos Kostoulas, à frente de Ezri Konsa e do próprio Magalhães (45').

O terceiro e último gol saiu após um escanteio, especialidade do Arsenal, cobrado por Gross na segunda trave, na direção da cabeça de Chema Andrés (57').

A derrota é a mais pesada do Arsenal em qualquer competição desde abril de 2023.

"Não correspondemos às exigências que nós mesmos temos, mas também daquelas impostas pela Premier League", disse à BBC o técnico dos 'Gunners', Mikel Arteta.

"Quero parabenizar o Brighton pelo que conquistou. É uma grande lição para nós", reconheceu Arteta.

- Tottenham entra na zona de rebaixamento -

Quem também teve um dia para esquecer foi o Tottenham, que terá de passar as três semanas da pausa para a data Fifa na zona de rebaixamento.

O Aston Villa foi à casa dos 'Spurs' e saiu com um 3 a 2 para conquistar sua primeira vitória no campeonato após cinco rodadas disputadas.

A derrota deixa na corda bamba o técnico do Tottenham, Roberto De Zerbi, e dá alívio ao comandante do Villa, Unai Emery, cuja equipe chegou a Londres com três derrotas somadas e apenas um gol marcado.

A situação é delicada para o Tottenham, 18º colocado antes dos demais jogos do fim de semana, e cujo retrospecto mostra três derrotas e dois empates.

A equipe pagou caro pela falta de eficiência e o Aston Villa, por outro lado, converteu uma de suas poucas chances de gol pouco antes do intervalo, através do jovem suíço Johan Manzambi (45'+4).

No segundo tempo, os 'Spurs' tiveram um gol de Mohammed Kudus anulado pelo VAR por impedimento de Andy Robertson (60') no início da jogada.

De Zerbi substituiu o centroavante Dominic Solanke por James Maddison, mas logo em seguida o Villa voltou a marcar: após lançamento longo do goleiro Zion Suzuki, Manzambi tabelou com Nicolas Jackson e finalizou para ampliar para os visitantes (67').

O terceiro saiu minutos depois com uma pintura do argentino Emiliano Buendia (79').

- De Zerbi critica postura dos jogadores -

Os 'Spurs' esboçaram uma reação na reta final, marcando com Conor Gallagher (86') e Jan Paul van Hecke (90'+8). Foram os primeiros gols da equipe no campeonato.

"Não podemos dizer que está tudo ruim, mas não é suficiente", reagiu De Zerbi na entrevista coletiva pós-jogo.

O treinador italiano disse assumir suas "responsabilidades", mas não deixou de criticar duramente a atitude de seus jogadores, que perdiam por 3 a 0 a dez minutos do fim.

"Não quero falar do primeiro tempo, quando dominamos a partida, criamos mais chances e jogamos bem", encerrou, preferindo concentrar sua fala nos erros defensivos da equipe.

"Devemos defender de forma compacta. Os líderes precisam ser líderes e comandar o time", declarou De Zerbi.

Também neste sábado, o Newcastle quebrou invencibilidade do Hull City com dois gols nos primeiros sete minutos, marcados por Joe Willock e Lewis Hall, que garantiram a vitória por 2 a 1.

E o Everton subiu para a quinta posição ao vencer por 1 a 0 o Ipswich.

--- Jogos da 5ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira:

Brentford - Chelsea 3 - 0

Sábado:

Tottenham - Aston Villa 2 - 3

Brighton - Arsenal 3 - 0

Newcastle - Hull 2 - 1

Everton - Ipswich Town 1 - 0

(13h30) Nottingham - Coventry

Domingo:

(10h00) Bournemouth - Liverpool

Leeds - Crystal Palace

Manchester City - Sunderland

(12h30) Fulham - Manchester United

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 12 4 4 0 0 8 2 6

2. Arsenal 12 5 4 0 1 8 4 4

3. Brighton 10 5 3 1 1 16 5 11

4. Brentford 9 5 2 3 0 10 4 6

5. Everton 9 5 2 3 0 6 3 3

6. Leeds 8 4 2 2 0 7 3 4

7. Hull 8 5 2 2 1 6 4 2

8. Newcastle 8 5 2 2 1 9 9 0

9. Chelsea 7 5 2 1 2 10 12 -2

10. Liverpool 6 4 1 3 0 6 4 2

11. Ipswich Town 6 5 2 0 3 7 11 -4

12. Nottingham 5 4 1 2 1 4 4 0

13. Manchester United 4 4 1 1 2 7 7 0

14. Sunderland 4 4 1 1 2 3 5 -2

15. Aston Villa 4 5 1 1 3 4 9 -5

16. Bournemouth 3 4 0 3 1 6 7 -1

17. Crystal Palace 3 4 1 0 3 6 11 -5

18. Tottenham 2 5 0 2 3 2 8 -6

19. Fulham 1 4 0 1 3 4 7 -3

20. Coventry 0 4 0 0 4 0 10 -10

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