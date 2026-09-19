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Campeão Arsenal é atropelado pelo Brighton e perde invencibilidade no Inglês

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AFP
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Repórter
19/09/2026 14:27

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Primeira derrota da temporada para o atual campeão: o Arsenal foi atropelado pelo Brighton por 3 a 0 neste sábado (19), pela 5ª rodada do Campeonato Inglês.

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Os 'Gunners' ocupam agora a vice-liderança com 12 pontos, após esse inesperado tropeço na visita aos 'Seagulls', que com a vitória sobem para a terceira colocação com dez pontos.

O resultado também dá ao Manchester City (1º, 12 pontos) a oportunidade de se isolar na liderança, caso vença o Sunderland jogando em casa no domingo.

O Arsenal começou a temporada com sete vitórias, entre a Supercopa da Inglaterra, o Campeonato Inglês, a Copa da Liga Inglesa e a Liga dos Campeões.

Mas a defesa da equipe, considerada a melhor da Europa, ruiu completamente diante do corajoso time do Brighton.

O mesmo roteiro se repetiu nos dois primeiros gols: os defensores decidiram recuar diante do jogador com a bola, que ficou livre para chutar de longa distância.

Primeiro foi Pascal Gross, à frente de Riccardo Calafiori e Gabriel Magalhães (31'), e depois Charalampos Kostoulas, à frente de Ezri Konsa e do próprio Magalhães (45').

O terceiro e último gol saiu após um escanteio, especialidade do Arsenal, cobrado por Gross na segunda trave, na direção da cabeça de Chema Andrés (57').

A derrota é a mais pesada do Arsenal em qualquer competição desde abril de 2023.

"Não correspondemos às exigências que nós mesmos temos, mas também daquelas impostas pela Premier League", disse à BBC o técnico dos 'Gunners', Mikel Arteta.

"Quero parabenizar o Brighton pelo que conquistou. É uma grande lição para nós", reconheceu Arteta.

- Tottenham entra na zona de rebaixamento -

Quem também teve um dia para esquecer foi o Tottenham, que terá de passar as três semanas da pausa para a data Fifa na zona de rebaixamento.

O Aston Villa foi à casa dos 'Spurs' e saiu com um 3 a 2 para conquistar sua primeira vitória no campeonato após cinco rodadas disputadas.

A derrota deixa na corda bamba o técnico do Tottenham, Roberto De Zerbi, e dá alívio ao comandante do Villa, Unai Emery, cuja equipe chegou a Londres com três derrotas somadas e apenas um gol marcado.

A situação é delicada para o Tottenham, 18º colocado antes dos demais jogos do fim de semana, e cujo retrospecto mostra três derrotas e dois empates.

A equipe pagou caro pela falta de eficiência e o Aston Villa, por outro lado, converteu uma de suas poucas chances de gol pouco antes do intervalo, através do jovem suíço Johan Manzambi (45'+4).

No segundo tempo, os 'Spurs' tiveram um gol de Mohammed Kudus anulado pelo VAR por impedimento de Andy Robertson (60') no início da jogada.

De Zerbi substituiu o centroavante Dominic Solanke por James Maddison, mas logo em seguida o Villa voltou a marcar: após lançamento longo do goleiro Zion Suzuki, Manzambi tabelou com Nicolas Jackson e finalizou para ampliar para os visitantes (67').

O terceiro saiu minutos depois com uma pintura do argentino Emiliano Buendia (79').

- De Zerbi critica postura dos jogadores -

Os 'Spurs' esboçaram uma reação na reta final, marcando com Conor Gallagher (86') e Jan Paul van Hecke (90'+8). Foram os primeiros gols da equipe no campeonato.

"Não podemos dizer que está tudo ruim, mas não é suficiente", reagiu De Zerbi na entrevista coletiva pós-jogo.

O treinador italiano disse assumir suas "responsabilidades", mas não deixou de criticar duramente a atitude de seus jogadores, que perdiam por 3 a 0 a dez minutos do fim.

"Não quero falar do primeiro tempo, quando dominamos a partida, criamos mais chances e jogamos bem", encerrou, preferindo concentrar sua fala nos erros defensivos da equipe.

"Devemos defender de forma compacta. Os líderes precisam ser líderes e comandar o time", declarou De Zerbi.

Também neste sábado, o Newcastle quebrou invencibilidade do Hull City com dois gols nos primeiros sete minutos, marcados por Joe Willock e Lewis Hall, que garantiram a vitória por 2 a 1.

E o Everton subiu para a quinta posição ao vencer por 1 a 0 o Ipswich.

--- Jogos da 5ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sexta-feira:

   Brentford - Chelsea                            3 - 0

  

   Sábado:

   Tottenham - Aston Villa                        2 - 3

   Brighton - Arsenal                             3 - 0

   Newcastle - Hull                               2 - 1

   Everton - Ipswich Town                         1 - 0

   (13h30) Nottingham - Coventry                       

  

   Domingo:

   (10h00) Bournemouth - Liverpool                 

           Leeds - Crystal Palace                      

           Manchester City - Sunderland                

   (12h30) Fulham - Manchester United                  

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Manchester City         12   4   4   0   0   8   2   6

    2. Arsenal                 12   5   4   0   1   8   4   4

    3. Brighton                10   5   3   1   1  16   5  11

    4. Brentford                9   5   2   3   0  10   4   6

    5. Everton                  9   5   2   3   0   6   3   3

    6. Leeds                    8   4   2   2   0   7   3   4

    7. Hull                     8   5   2   2   1   6   4   2

    8. Newcastle                8   5   2   2   1   9   9   0

    9. Chelsea                  7   5   2   1   2  10  12  -2

   10. Liverpool                6   4   1   3   0   6   4   2

   11. Ipswich Town             6   5   2   0   3   7  11  -4

   12. Nottingham               5   4   1   2   1   4   4   0

   13. Manchester United        4   4   1   1   2   7   7   0

   14. Sunderland               4   4   1   1   2   3   5  -2

   15. Aston Villa              4   5   1   1   3   4   9  -5

   16. Bournemouth              3   4   0   3   1   6   7  -1

   17. Crystal Palace           3   4   1   0   3   6  11  -5

   18. Tottenham                2   5   0   2   3   2   8  -6

   19. Fulham                   1   4   0   1   3   4   7  -3

   20. Coventry                 0   4   0   0   4   0  10 -10

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