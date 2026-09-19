Organização dos Jogos Asiáticos se desculpa por execução do hino da Coreia do Norte em jogo da Coreia do Sul

Os organizadores dos Jogos Asiáticos apresentaram neste sábado (19) suas "mais profundas desculpas" por terem executado, por engano, o hino da Coreia do Norte antes de um jogo da equipe masculina de hóquei sobre grama da Coreia do Sul.

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As autoridades sul-coreanas mostraram indignação após o erro no início dos Jogos de Nagoya-Aichi, abertos oficialmente neste sábado, após uma preparação marcada por problemas para encontrar acomodação para os milhares de atletas inscritos.

"Durante o jogo de hóquei masculino entre Coreia [do Sul] e Bangladesh em 18 de setembro, foi colocado por engano um hino nacional incorreto", explicou o comitê organizador dos Jogos Asiáticos.

Na sexta-feira, "os responsáveis pelas relações com os Comitês Olímpicos Nacionais visitaram a delegação da República da Coreia [do Sul] e apresentaram suas mais sinceras desculpas por este incidente", informou o comitê em comunicado.

"Também vamos tomar medidas para evitar que um incidente assim volte a acontecer e queremos apresentar nossas mais profundas desculpas a todas as pessoas afetadas por este assunto", conclui a nota.

Antes da partida, os jogadores sul-coreanos se alinharam para a tradicional cerimônia dos hinos, mas pareceram desconcertados quando soou o da Coreia do Norte.

Em seguida, os organizadores executaram o hino de Bangladesh e, por último, o da Coreia do Sul, segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap.

No entanto, o árbitro ordenou aos jogadores de ambas as equipes que se cumprimentassem e começassem a se preparar para a partida antes mesmo de o hino terminar, acrescentou a agência.

A Coreia do Sul venceu por 5 a 0.

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