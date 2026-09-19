Pedro Porro é cortado da seleção espanhola por lesão

O lateral-direito Pedro Porro vai desfalcar a seleção da Espanha nos jogos da Liga das Nações da Uefa após sofrer uma lesão, informou a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) neste sábado (19).

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O jogador do Tottenham se lesionou durante a derrota por 3 a 1 para o Aston Villa em jogo pela 5ª rodada do Campeonato Inglês, disputado na manhã deste sábado.

Porro, que fez parte do elenco campeão da Copa do Mundo de 2026, teve que ser substituído aos 19 minutos.

Um eventual substituto ainda não foi anunciado.

"A lista, por enquanto, fica composta por 25 jogadores", afirmou a seleção espanhola.

Porro havia sido incluído na lista divulgada na sexta-feira pelo técnico Luis de la Fuente para os primeiros jogos da Liga das Nações.

A Espanha integra o Grupo A3 e estreará na competição contra a Inglaterra em Wembley no dia 26 de setembro. Três dias depois, terá pela frente a Croácia em Sevilha, antes de enfrentar a República Tcheca em 3 de outubro e, novamente, a Croácia em Split, no dia 6 de outubro.

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