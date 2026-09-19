PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP
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PRINCIPAIS NOTÍCIAS
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ARÁBIA IÊMEN CONFLITO: Capital saudita em alerta de ataque aéreo; incêndio perto do aeroporto
EUA DIPLOMACIA DINAMARCA GROENLÂNDIA: Dinamarca celebra acordo 'vinculante' com Trump sobre a Groenlândia
=== ARÁBIA IÊMEN CONFLITO ===
RIADE:
Capital saudita em alerta de ataque aéreo; incêndio perto do aeroporto
Fumaça e chamas eram observadas neste sábado (19) perto do aeroporto internacional de Riade, onde um alerta de ataque aéreo foi acionado pela primeira vez desde a retomada do conflito no Iêmen entre os houthis e o governo apoiado pela Arábia Saudita.
(Arábia Iêmen EUA conflito houthis Irán prisioneiros rebelião guerra, 670 palavras, já transmitida)
=== EUA DIPLOMACIA DINAMARCA GROENLÂNDIA ===
COPENHAGUE:
Dinamarca celebra acordo 'vinculante' com Trump sobre a Groenlândia
A Dinamarca celebrou neste sábado (19) um acordo "vinculante" anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou que o pacto concederia a Washington o controle "para sempre" da segurança da Groenlândia e impediria a instalação de bases russas e chinesas na ilha.
(EUA diplomacia Groenlândia defesa Dinamarca, 690 palavras, já transmitida)
=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===
-- AMÉRICAS
LA PAZ:
Bolívia elimina subsídio ao diesel
A Bolívia anunciou na sexta-feira (18) a eliminação de todos os subsídios ao diesel, depois que o Congresso aprovou um crédito bilionário do Fundo Monetário Internacional (FMI) para estabilizar a economia do país.diesel
(Bolívia FMI política economia, 420 palavras, já transmitida)
-- EUROPA
WASHINGTON:
EUA aprova venda de US$ 2,7 bilhões em sistemas de defesa para Ucrânia
O governo dos Estados Unidos aprovou na sexta-feira (18) a venda de material de defesa aérea à Ucrânia no valor de 2,68 bilhões de dólares (13,7 bilhões de reais), depois que Kiev reiterou os pedidos de apoio contra os ataques russos.
(EUA conflito Rússia política Ucrânia defesa, 500 palavras, já transmitida)
MOSCOU:
Rússia denuncia ciberataques no segundo dia das eleições legislativas
A Rússia denunciou neste sábado (19) um ciberataque "muito potente" contra o sistema eleitoral em Moscou, no segundo dia das eleições legislativas que devem ser vencidas pelo partido "Rússia Unida", do presidente Vladimir Putin.
(Rússia conflito eleições política Ucrânia, já transmitida)
=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===
SAN SEBASTIAN:
Homenageada em San Sebastián, Naomi Watts mantém a fome de papéis arriscados
O Festival de Cinema de San Sebastián homenageia neste sábado (19) a versátil carreira da atriz britânica Naomi Watts, que afirmou que ainda sente fome de interpretar papéis arriscados que desafiem "a forma de pensar".
(Espanha festival GB gente cinema, já transmitida)
== ESPORTES ===
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Redação: deskrio@afp.com