Combates entre houthis e forças governamentais no Iêmen deixam 48 mortos

Os combates no sul do Iêmen entre as forças governamentais apoiadas pela Arábia Saudita e combatentes houthis, apoiados pelo Irã, deixaram 48 mortos nas últimas horas, informaram neste sábado (19) à AFP fontes militares das duas partes.

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Segundo fontes militares do governo, 17 soldados morreram, enquanto os houthis informaram a morte de 31 combatentes nas últimas 24 horas.

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