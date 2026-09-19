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Combates entre houthis e forças governamentais no Iêmen deixam 48 mortos

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AFP
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Repórter
19/09/2026 11:03

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Os combates no sul do Iêmen entre as forças governamentais apoiadas pela Arábia Saudita e combatentes houthis, apoiados pelo Irã, deixaram 48 mortos nas últimas horas, informaram neste sábado (19) à AFP fontes militares das duas partes.

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Segundo fontes militares do governo, 17 soldados morreram, enquanto os houthis informaram a morte de 31 combatentes nas últimas 24 horas.

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str-ml/ser/jfx/mab/dbh/fp

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