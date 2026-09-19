Homenageada em San Sebastián, Naomi Watts mantém a fome de papéis arriscados

O Festival de Cinema de San Sebastián homenageia neste sábado (19) a versátil carreira da atriz britânica Naomi Watts, que afirmou que ainda sente fome de interpretar papéis arriscados que desafiem "a forma de pensar".

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O evento na cidade do norte da Espanha concede à artista sua maior distinção honorária, o Prêmio Donostia.

"Sinto que é uma honra incrível receber este prêmio neste momento da minha vida. Tenho trabalhado duro por quase quatro décadas e tive a oportunidade fantástica de trabalhar com grandes nomes do cinema", disse em uma entrevista coletiva a atriz, indicada duas vezes ao Oscar, por "21 Gramas" e "O Impossível".

"Sempre estou buscando fazer coisas novas (...) continuo tentando fazer coisas interessantes com o meu trabalho, para mudar formas de pensar, alterar narrativas e ajudar que a psique humana seja melhor compreendida", declarou Naomi Watts, que se tornou conhecida por seu papel no thriller psicológico "Cidade dos Sonhos", de David Lynch, a quem disse ser "eternamente grata".

"Amo meu trabalho, amo atuar, amo contar histórias e acredito que agora, mais do que nunca, o cinema é um meio poderoso, e tenho orgulho de fazer parte dessa comunidade", prosseguiu a atriz de 57 anos, que já trabalhou com vários cineastas renomados, de Peter Jackson e Clint Eastwood a Alejandro González Iñárritu e David Cronenberg.

Ativista que defende o envelhecimento natural das mulheres, Naomi Watts afirmou que a situação no cinema mudou nos últimos anos.

"Me disseram, lá no começo, que era melhor eu me apressar, porque tudo termina aos 40 anos. E aqui estamos hoje. Estou quase no fim dos meus 50. Bem, sim, oficialmente no fim dos meus 50. E olhe para o Emmy da semana passada".

"Várias mulheres em categorias fortes com mais de 50 anos, então é encorajador ver isso. Eu realmente acho que as coisas mudaram. As mulheres são consumidoras de cinema e TV. As histórias delas deveriam ser refletidas. Todo mundo precisa se ver refletido na forma como as histórias são contadas", acrescentou.

"Agradeço por ser uma pequena parte dessa mudança", disse a atriz.

O outro Prêmio Donostia da 74ª edição do Festival de San Sebastián, que começou na sexta-feira e terminará com a cerimônia de entrega de prêmios no próximo sábado, foi recebido na véspera pelo cineasta alemão Werner Herzog, com seis décadas de carreira e mais de 70 filmes no currículo.

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