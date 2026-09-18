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Congresso da Bolívia aprova financiamento de US$ 1,9 bilhão com o FMI

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AFP
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Repórter
18/09/2026 23:21

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O Congresso da Bolívia aprovou nesta sexta-feira (18) um programa de crédito de US$ 1,9 bilhão (R$ 9,8 bilhões) com o Fundo Monetário Internacional (FMI), que compromete o governo a eliminar todos os subsídios aos combustíveis a partir de janeiro do próximo ano.

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O Senado aprovou em definitivo o projeto de lei que autoriza o endividamento, "destinado a respaldar o programa integral de reformas econômicas do país", informou a Câmara Alta em comunicado. A iniciativa já havia sido aprovada pelos deputados na quinta-feira.

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jac/gta/ad/ic

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