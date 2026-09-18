Fortes explosões na capital da Arábia Saudita após alerta aéreo (AFP)

Fortes explosões foram ouvidas neste sábado (19) em Riade, constatou um jornalista da AFP após um alerta aéreo emitido pelas autoridades da Arábia Saudita, país que tem sido alvo constante, nos últimos dias, de ataques dos houthis pró-Irã do Iêmen.

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“A região está sob uma ameaça aérea hostil”, alertava uma mensagem recebida pelos moradores da capital saudita, atingida diretamente pela primeira vez desde a intensificação do conflito no vizinho Iêmen, em julho.

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