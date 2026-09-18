CEOs da Nvidia e da OpenAI estão entre convidados para jantar com Xi na Casa Branca

Os diretores-executivos da Nvidia, Jensen Huang, e da OpenAI, Sam Altman, estão entre os líderes do setor de tecnologia convidados para uma jantar de Estado na Casa Branca na próxima semana, em homenagem ao presidente chinês, Xi Jinping, informou nesta sexta-feira (18) uma autoridade americana.

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“Será um evento muito cobiçado, com lugares bastante disputados”, disse a fonte, sob condição de anonimato, durante uma conversa com jornalistas.

Segundo ela, estão previstas também as presenças do fundador da Amazon, Jeff Bezos; do chefe da SpaceX e da Tesla, Elon Musk; do presidente-executivo da Apple, Tim Cook; e do CEO do Google, Sundar Pichai.

A inteligência artificial (IA) deve ocupar um lugar de destaque nas conversas entre Trump e Xi, já que Estados Unidos e China são as duas potências dominantes na corrida pelo domínio dessa tecnologia.

Apesar dos crescentes apelos para moderar o ritmo de desenvolvimento da IA diante do risco de perda de controle, o governo americano considera que os principais atores do setor, como OpenAI, Anthropic, Google e Meta, não podem se dar ao luxo de desacelerar, por temer que a China assuma a dianteira.

Durante muito tempo considerada atrasada no campo da IA avançada, Pequim vem reduzindo rapidamente a distância que a separa dos Estados Unidos. Washington tenta conter esses avanços limitando as exportações para a China de chips avançados, em particular os semicondutores da Nvidia.

Apesar dessa rivalidade, ainda há esperança de que as duas superpotências possam chegar a um acordo durante o encontro entre Trump e Xi. No entanto, não parece provável um acordo para desacelerar o desenvolvimento da IA ou implementar salvaguardas em escala mundial.

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