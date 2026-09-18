CEO da OpenAI fará apresentação ao Conselho de Segurança da ONU

O CEO da empresa de desenvolvimento de inteligência artificial (IA) OpenAI, Sam Altman, fará uma apresentação ao Conselho de Segurança das Nações Unidas na próxima semana, durante o encontro anual de líderes mundiais para a Assembleia Geral da organização, informou a empresa nesta sexta-feira.

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A reunião é organizada pela França, que ocupa a presidência rotativa do Conselho de Segurança, e acontecerá após os principais nomes da indústria terem indicado que uma desaceleração do desenvolvimento da IA poder ser necessária, por motivo de segurança.

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