EUA diz que acordo sobre Groenlândia impede bases de China e Rússia no território

O acordo de segurança sobre a Groenlândia alcançado pelos Estados Unidos e pela Dinamarca garante que a China e a Rússia não poderão estabelecer bases no território, informou o Departamento de Estado americano nesta sexta-feira (18).

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"O acordo garante explicitamente aos Estados Unidos plena capacidade para fazer o que considerarem necessário na Groenlândia para garantir a segurança e a defesa do continente americano, incluindo a possibilidade de acesso permanente, estabelecimento de bases e direitos de sobrevoo", declarou um funcionário do Departamento de Estado sob condição de anonimato.

"Este acordo garante que China e Rússia não poderão ter uma base na Groenlândia, não poderão enviar tropas à Groenlândia e que foram estabelecidos os mecanismos necessários para impedir investimentos em setores sensíveis", acrescentou.

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