Premiê dinamarquesa diz que acordo com EUA sobre Groenlândia é “bom para a Otan e para a Europa”
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A primeira-ministra da Dinamarca afirmou nesta sexta-feira (18) que o acordo previsto com os Estados Unidos sobre a segurança da Groenlândia é "bom para a Otan e para a Europa".
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É "um acordo que reforça nossa segurança comum no Ártico e na região do Atlântico Norte e que, portanto, também é bom para a Otan e para a Europa", declarou a primeira-ministra, Mette Frederiksen, em um comunicado.
"É alentador estarmos prestes a concluir um acordo que garanta e reforce a segurança da Groenlândia, do Reino da Dinamarca, dos Estados Unidos e da aliança ocidental", disse, por sua vez, o chefe de governo da Groenlândia, Jens-Frederik Nielsen.
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