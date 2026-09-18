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Premiê dinamarquesa diz que acordo com EUA sobre Groenlândia é “bom para a Otan e para a Europa”

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
18/09/2026 19:57

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A primeira-ministra da Dinamarca afirmou nesta sexta-feira (18) que o acordo previsto com os Estados Unidos sobre a segurança da Groenlândia é "bom para a Otan e para a Europa".

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É "um acordo que reforça nossa segurança comum no Ártico e na região do Atlântico Norte e que, portanto, também é bom para a Otan e para a Europa", declarou a primeira-ministra, Mette Frederiksen, em um comunicado.

"É alentador estarmos prestes a concluir um acordo que garanta e reforce a segurança da Groenlândia, do Reino da Dinamarca, dos Estados Unidos e da aliança ocidental", disse, por sua vez, o chefe de governo da Groenlândia, Jens-Frederik Nielsen.

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ank/ach/cjc/dg/ic

Tópicos relacionados:

dinamarca diplomacia eua groenlandia politica

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