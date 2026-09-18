Trump encontrará presidente interina da Venezuela na ONU na próxima semana

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá com a mandatária interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, à margem da Assembleia Geral da ONU na próxima semana, anunciou nesta sexta-feira (18) Mike Waltz, embaixador dos Estados Unidos junto às Nações Unidas. Será um encontro informal, e não uma reunião bilateral propriamente dita, esclareceu.

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