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Trump encontrará presidente interina da Venezuela na ONU na próxima semana

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AFP
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Repórter
18/09/2026 19:47

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá com a mandatária interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, à margem da Assembleia Geral da ONU na próxima semana, anunciou nesta sexta-feira (18) Mike Waltz, embaixador dos Estados Unidos junto às Nações Unidas. Será um encontro informal, e não uma reunião bilateral propriamente dita, esclareceu.

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aue/jz/dg/ic

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