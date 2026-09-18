Groenlândia e Dinamarca esperam assinar acordo com EUA à margem da Assembleia da ONU

Groenlândia, Dinamarca e Estados Unidos esperam assinar um acordo na próxima semana para reforçar a segurança no Ártico e na região do Atlântico Norte, declarou nesta sexta-feira (18) a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

"Fico satisfeita por haver a perspectiva de um bom acordo para a Groenlândia, o Reino da Dinamarca e os Estados Unidos", disse Frederiksen em um comunicado, acrescentando que o acordo será assinado à margem da Assembleia Geral da ONU.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ank/ach/cjc/ad/ic