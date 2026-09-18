Trump promulga lei que impõe novas sanções contra a Rússia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, promulgou nesta sexta-feira (18) uma lei que autoriza novas sanções para pressionar a Rússia por sua guerra na Ucrânia, pouco depois de a medida ser aprovada pelo Congresso.

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A lei tem como alvo os setores de energia e de defesa russos, assim como o presidente Vladimir Putin e outros altos funcionários. Também permite que Trump imponha tarifas de até 100% aos principais compradores de petróleo e gás russos, o que poderia incluir China e Índia.

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