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Trump promulga lei que impõe novas sanções contra a Rússia

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AFP
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Repórter
18/09/2026 19:25

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, promulgou nesta sexta-feira (18) uma lei que autoriza novas sanções para pressionar a Rússia por sua guerra na Ucrânia, pouco depois de a medida ser aprovada pelo Congresso.

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A lei tem como alvo os setores de energia e de defesa russos, assim como o presidente Vladimir Putin e outros altos funcionários. Também permite que Trump imponha tarifas de até 100% aos principais compradores de petróleo e gás russos, o que poderia incluir China e Índia.

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bys/jgc/lbf/dg/ic

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