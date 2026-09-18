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Trump anuncia acordo que garante 'controle permanente' da segurança na Groenlândia

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AFP
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Repórter
18/09/2026 19:04

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (18), na rede Truth Social, que fechou com a Dinamarca um acordo que concede aos Estados Unidos o "controle permanente" da segurança na Groenlândia e proíbe adversários estrangeiros de estabelecer bases no local.

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"A partir de agora, nenhum adversário dos Estados Unidos poderá ter uma base na Groenlândia, presença militar na Groenlândia ou realizar investimentos sensíveis na Groenlândia sem a nossa aprovação expressa por escrito", afirmou Trump.

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dk/sst/ad/lbf/lb

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