Trump diz que filho devolveu dinheiro a russo que pagou festas de casamento

O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (18) que seu filho mais velho reembolsou os gastos com dois dias de comemorações nas Bahamas após seu casamento, em maio, que haviam sido pagos por um empresário russo ligado ao Kremlin.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

"É totalmente permitido, e muitas pessoas organizam festas (...), mas, pelo que entendi, ele devolveu o dinheiro", afirmou Trump quando um jornalista da AFP perguntou no Salão Oval se havia sido apropriado que Donald Trump Jr. aceitasse o presente.

"Quando soube dessa história, perguntei a ele, e ele me disse: 'Não, vou devolver o dinheiro, pai'. Isso foi há algum tempo, então soube que ele já pagou", afirmou o presidente.

Donald Trump Jr., mais conhecido como Don Jr., casou-se com Bettina Anderson na Flórida em 21 de maio. Dois dias depois, o casal celebrou a união em uma ilha privada nas Bahamas. Foi o segundo casamento do filho mais velho do presidente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dk/sst/ad/dg/lm/ic