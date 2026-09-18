Houthis relatam 26 ataques sauditas no Iêmen nas últimas 24 horas

Os houthis do Iêmen informaram nesta sexta-feira (18) sobre novos bombardeios sauditas no oeste do país, onde, desde o início de setembro, intensificaram-se os confrontos entre os combatentes apoiados pelo Irã e as forças governamentais respaldadas por Riade.

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"A Força Aérea saudita realizou 26 ataques contra a província de Taiz, utilizando aviões F-15", declarou o porta-voz militar dos houthis, Yahya Saree, em um comunicado no qual contabilizou também cerca de 300 ataques nesta semana.

O movimento apoiado pelo Irã, que já controlava grande parte do norte do Iêmen, incluindo a capital, Sanaa, e a cidade portuária de Hodeida, lançou no início de setembro uma ofensiva-relâmpago.

Os houthis controlam agora todo o litoral iemenita no Mar Vermelho e reforçaram seu domínio sobre o estratégico Estreito de Bab el-Mandeb, que integra a rota marítima entre a Europa e a Ásia por meio do Canal de Suez.

Desde então, os houthis relatam diariamente dezenas de bombardeios de retaliação realizados por Riade.

A Arábia Saudita, maior exportadora mundial de petróleo, está na linha de frente: desde 11 de setembro, apenas cinco navios transportando produtos sauditas deixaram o Mar Vermelho por essa passagem marítima, segundo dados da plataforma Kpler.

A guerra começou em 2014, quando os houthis tomaram o controle de Sanaa e, posteriormente, de outras regiões, levando, em março de 2015, a uma intervenção militar liderada pela Arábia Saudita.

A frágil trégua alcançada em 2022 terminou em julho, quando os combatentes apoiados pelo Irã desafiaram o controle de Riade sobre o espaço aéreo iemenita ao autorizar o pouso de um avião iraniano no Iêmen.

Pelo menos 112 mil pessoas foram deslocadas no Iêmen e cerca de 3 mil buscaram refúgio em Djibuti desde a retomada dos combates no início de setembro, segundo os dados mais recentes da ONU.

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