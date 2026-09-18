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Com gol de Igor Thiago, Brentford vence Chelsea no Campeonato Inglês

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Repórter
18/09/2026 18:39

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O Chelsea voltou a mostrar problemas defensivos e foi derrotado pelo Brentford por 3 a 0 nesta sexta-feira (18), na abertura da 5ª rodada do Campeonato Inglês, com um gol do atacante brasileiro Igor Thiago.

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As duas vitórias no início do campeonato já parecem muito distantes para os 'Blues', atualmente na sétima colocação, com retrospecto recente de duas derrotas e um empate nas últimas três partidas.

Jogando em casa, o Brentford, que sobe para terceiro na tabela e segue invicto, abriu o placar no segundo tempo com Jaidon Anthony (61') marcando de cabeça.

Já na reta final, Igor Thiago (83') aproveitou rebote do goleiro Dibu Martínez para fazer o segundo dos anfitriões.

Vice-artilheiro do Inglês na temporada passada com 22 gols, o atacante brasileiro marcou pela primeira vez nesta edição do campeonato.

E nos acréscimos, o português Fabio Carvalho (90'+4), que havia entrado minutos antes, fechou o placar para o Brentford.

--- Jogos da 5ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sexta-feira:

   Brentford - Chelsea                            3 - 0

  

   Sábado:

   (08h30) Tottenham - Aston Villa                     

   (11h00) Brighton - Arsenal                          

           Newcastle - Hull                            

           Everton - Ipswich Town                      

   (13h30) Nottingham - Coventry                       

  

   Domingo:

   (10h00) Bournemouth - Liverpool                 

           Leeds - Crystal Palace                      

           Manchester City - Sunderland                

   (12h30) Fulham - Manchester United                  

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Arsenal                 12   4   4   0   0   8   1   7

    2. Manchester City         12   4   4   0   0   8   2   6

    3. Brentford                9   5   2   3   0  10   4   6

    4. Leeds                    8   4   2   2   0   7   3   4

    5. Hull                     8   4   2   2   0   5   2   3

    6. Brighton                 7   4   2   1   1  13   5   8

    7. Chelsea                  7   5   2   1   2  10  12  -2

    8. Liverpool                6   4   1   3   0   6   4   2

    9. Everton                  6   4   1   3   0   5   3   2

   10. Ipswich Town             6   4   2   0   2   7  10  -3

   11. Nottingham               5   4   1   2   1   4   4   0

   12. Newcastle                5   4   1   2   1   7   8  -1

   13. Manchester United        4   4   1   1   2   7   7   0

   14. Sunderland               4   4   1   1   2   3   5  -2

   15. Bournemouth              3   4   0   3   1   6   7  -1

   16. Crystal Palace           3   4   1   0   3   6  11  -5

   17. Tottenham                2   4   0   2   2   0   5  -5

   18. Fulham                   1   4   0   1   3   4   7  -3

   19. Aston Villa              1   4   0   1   3   1   7  -6

   20. Coventry                 0   4   0   0   4   0  10 -10

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