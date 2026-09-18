Com gol de Igor Thiago, Brentford vence Chelsea no Campeonato Inglês

O Chelsea voltou a mostrar problemas defensivos e foi derrotado pelo Brentford por 3 a 0 nesta sexta-feira (18), na abertura da 5ª rodada do Campeonato Inglês, com um gol do atacante brasileiro Igor Thiago.

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As duas vitórias no início do campeonato já parecem muito distantes para os 'Blues', atualmente na sétima colocação, com retrospecto recente de duas derrotas e um empate nas últimas três partidas.

Jogando em casa, o Brentford, que sobe para terceiro na tabela e segue invicto, abriu o placar no segundo tempo com Jaidon Anthony (61') marcando de cabeça.

Já na reta final, Igor Thiago (83') aproveitou rebote do goleiro Dibu Martínez para fazer o segundo dos anfitriões.

Vice-artilheiro do Inglês na temporada passada com 22 gols, o atacante brasileiro marcou pela primeira vez nesta edição do campeonato.

E nos acréscimos, o português Fabio Carvalho (90'+4), que havia entrado minutos antes, fechou o placar para o Brentford.

--- Jogos da 5ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira:

Brentford - Chelsea 3 - 0

Sábado:

(08h30) Tottenham - Aston Villa

(11h00) Brighton - Arsenal

Newcastle - Hull

Everton - Ipswich Town

(13h30) Nottingham - Coventry

Domingo:

(10h00) Bournemouth - Liverpool

Leeds - Crystal Palace

Manchester City - Sunderland

(12h30) Fulham - Manchester United

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 12 4 4 0 0 8 1 7

2. Manchester City 12 4 4 0 0 8 2 6

3. Brentford 9 5 2 3 0 10 4 6

4. Leeds 8 4 2 2 0 7 3 4

5. Hull 8 4 2 2 0 5 2 3

6. Brighton 7 4 2 1 1 13 5 8

7. Chelsea 7 5 2 1 2 10 12 -2

8. Liverpool 6 4 1 3 0 6 4 2

9. Everton 6 4 1 3 0 5 3 2

10. Ipswich Town 6 4 2 0 2 7 10 -3

11. Nottingham 5 4 1 2 1 4 4 0

12. Newcastle 5 4 1 2 1 7 8 -1

13. Manchester United 4 4 1 1 2 7 7 0

14. Sunderland 4 4 1 1 2 3 5 -2

15. Bournemouth 3 4 0 3 1 6 7 -1

16. Crystal Palace 3 4 1 0 3 6 11 -5

17. Tottenham 2 4 0 2 2 0 5 -5

18. Fulham 1 4 0 1 3 4 7 -3

19. Aston Villa 1 4 0 1 3 1 7 -6

20. Coventry 0 4 0 0 4 0 10 -10

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