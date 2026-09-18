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Ataque russo contra prédio residencial na Ucrânia deixa dois mortos

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AFP
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Repórter
18/09/2026 18:28

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Um ataque aéreo russo matou duas pessoas ao atingir um prédio residencial na cidade de Sumy, no leste da Ucrânia, afirmou nesta sexta-feira (18) o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

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Os serviços de emergência ucranianos divulgaram uma imagem que mostra um prédio residencial com um enorme buraco atravessando três andares.

"Ainda pode haver pessoas presas sob os escombros. As equipes de resgate estão fazendo todo o possível para retirá-las e apagar os incêndios", afirmou Zelensky na rede social X.

A região de Sumy, que faz fronteira com a Rússia, fica no norte da Ucrânia. A capital regional, também chamada Sumy, é atingida regularmente por drones e mísseis russos desde a invasão de 2022.

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bur-cad/rmb/ybl/ial/cjc/dg/lm/ic

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