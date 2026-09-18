Wall Street fecha sem tendência definida

Wall Street fechou nesta sexta-feira (18) sem tendência definida, dividida entre a confiança renovada dos mercados na estratégia do Federal Reserve (Fed) para conter a inflação e os custos de endividamento ainda elevados.

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O Dow Jones caiu 0,18%, o Nasdaq subiu 0,39% e o S&P 500 avançou 0,16%.

"Há dinâmicas contraditórias" no mercado de Nova York, disse à AFP o analista Angelo Kourkafas, da Edward Jones. "Ficamos aliviados em comprovar que a credibilidade do Fed permanece intacta, mas isso não muda o fato de que as taxas de juros continuam subindo a níveis elevados e de que várias incertezas geopolíticas persistem."

Seguindo a previsão do mercado, o Fed decidiu nesta semana subir os juros em 0,25 ponto percentual, pela primeira vez desde 2023. Também sinalizou um novo ajuste ainda neste ano.

Os acionistas receberam favoravelmente a determinação do Fed em combater a alta dos preços, apesar dos apelos da Casa Branca por um corte de juros.

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