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Monaco vence Lens e volta à liderança do Campeonato Francês

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Repórter
18/09/2026 18:15

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O Monaco de Filipe Luís se colocou na liderança do Campeonato Francês ao derrotar o Lens por 2 a 1 nesta sexta-feira (18), na abertura da 5ª rodada.

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Paris Bruner (32'), autor de seu sexto gol na temporada somando todas as competições, abriu o placar para o time do Principado no primeiro tempo.

Depois do intervalo, Matthieu Udol (58') empatou para o Lens de cabeça aproveitando cobrança de escanteio, mas um gol contra de Jonathan Gradit (84') deu a vitória aos monegascos na reta final.

Com o resultado, o Monaco soma 13 pontos e volta a ficar na ponta da tabela, à frente do Lille (2º, 10 pontos), que no domingo visita o lanterna Nice.

O Lens, apesar da chegada do técnico Yannick Cahuzac, segue sem engrenar no campeonato e permanece na décima colocação.

--- Jogos da 5ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sexta-feira:

   Monaco - Lens                                  2 - 1

  

   Sábado:

   (12h15) Paris FC - Strasbourg            

   (15h45) Angers - Troyes                             

           Le Mans - Lorient                           

           Lyon - Rennes                               

           Toulouse - Le Havre                         

  

   Domingo:

   (10h00) Auxerre - Brest                             

   (12h15) Nice - Lille                                

   (15h45) Olympique de Marselha - PSG                 

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Monaco                  13   5   4   1   0   8   3   5

    2. Lille                   10   4   3   1   0   7   2   5

    3. Rennes                  10   4   3   1   0   8   5   3

    4. Paris FC                 8   4   2   2   0   6   2   4

    5. Lyon                     8   4   2   2   0   6   2   4

    6. Strasbourg               7   4   2   1   1   9   8   1

    7. Brest                    5   4   1   2   1   6   6   0

    8. PSG                      5   4   1   2   1   6   6   0

    9. Lorient                  5   4   1   2   1   4   4   0

   10. Lens                     4   5   1   1   3   9   9   0

   11. Angers                   4   4   1   1   2   4   5  -1

   12. Troyes                   4   4   1   1   2   4   9  -5

   13. Olympique de Marselha    3   4   1   0   3   6   6   0

   14. Le Mans                  3   4   0   3   1   7   8  -1

   15. Auxerre                  3   4   1   0   3   5  11  -6

   16. Le Havre                 2   4   0   2   2   2   4  -2

   17. Toulouse                 2   4   0   2   2   4   7  -3

   18. Nice                     2   4   0   2   2   1   5  -4

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iga/ma/cb

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