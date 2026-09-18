Monaco vence Lens e volta à liderança do Campeonato Francês

O Monaco de Filipe Luís se colocou na liderança do Campeonato Francês ao derrotar o Lens por 2 a 1 nesta sexta-feira (18), na abertura da 5ª rodada.

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Paris Bruner (32'), autor de seu sexto gol na temporada somando todas as competições, abriu o placar para o time do Principado no primeiro tempo.

Depois do intervalo, Matthieu Udol (58') empatou para o Lens de cabeça aproveitando cobrança de escanteio, mas um gol contra de Jonathan Gradit (84') deu a vitória aos monegascos na reta final.

Com o resultado, o Monaco soma 13 pontos e volta a ficar na ponta da tabela, à frente do Lille (2º, 10 pontos), que no domingo visita o lanterna Nice.

O Lens, apesar da chegada do técnico Yannick Cahuzac, segue sem engrenar no campeonato e permanece na décima colocação.

--- Jogos da 5ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira:

Monaco - Lens 2 - 1

Sábado:

(12h15) Paris FC - Strasbourg

(15h45) Angers - Troyes

Le Mans - Lorient

Lyon - Rennes

Toulouse - Le Havre

Domingo:

(10h00) Auxerre - Brest

(12h15) Nice - Lille

(15h45) Olympique de Marselha - PSG

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Monaco 13 5 4 1 0 8 3 5

2. Lille 10 4 3 1 0 7 2 5

3. Rennes 10 4 3 1 0 8 5 3

4. Paris FC 8 4 2 2 0 6 2 4

5. Lyon 8 4 2 2 0 6 2 4

6. Strasbourg 7 4 2 1 1 9 8 1

7. Brest 5 4 1 2 1 6 6 0

8. PSG 5 4 1 2 1 6 6 0

9. Lorient 5 4 1 2 1 4 4 0

10. Lens 4 5 1 1 3 9 9 0

11. Angers 4 4 1 1 2 4 5 -1

12. Troyes 4 4 1 1 2 4 9 -5

13. Olympique de Marselha 3 4 1 0 3 6 6 0

14. Le Mans 3 4 0 3 1 7 8 -1

15. Auxerre 3 4 1 0 3 5 11 -6

16. Le Havre 2 4 0 2 2 2 4 -2

17. Toulouse 2 4 0 2 2 4 7 -3

18. Nice 2 4 0 2 2 1 5 -4

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