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Com direito a recorde de Kane, Bayern atropela Union Berlin na abertura da 4ª rodada do Alemão

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
18/09/2026 18:04

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O Bayern de Munique aplicou uma goleada de 7 a 0 sobre o Union Berlin nesta sexta-feira (18), na Allianz Arena, pela 4ª rodada do Campeonato Alemão, com dois gols de Harry Kane que estabeleceram um recorde na Alemanha.

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Com 10 pontos somados, o time do técnico Vincent Kompany coloca pressão sobre Freiburg e Borussia Dortmund, as duas únicas equipes que venceram nas três primeiras rodadas e que jogarão fora de casa no sábado, contra Eintracht Frankfurt e Stuttgart, respectivamente.

Após o gol inicial de Jamal Musiala (18'), Harry Kane converteu um pênalti sofrido por Michael Olise (39'). O inglês marcou, assim, seu centésimo gol na Bundesliga em 98 jogos, um novo recorde para a primeira divisão alemã.

Dieter Müller detinha o recorde anterior. O lendário ex-atacante do Colônia precisou de 129 jogos para chegar aos 100 gols, no início da década de 1970.

O outro protagonista da partida Olise, autor de três gols.

O atacante da seleção francesa confirma sua grande fase neste início de temporada, já somando oito gols e três assistências em sete jogos entre todas as competições.

Após a longa pausa para a data Fifa entre o final de setembro e início de outubro, o Bayern visitará o Augsburg, antes de viajar à Noruega para enfrentar o Viking na Liga dos Campeões.

--- Jogos da 4ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sexta-feira:

   Bayern de Munique - Union Berlin               7 - 0

  

   Sábado:

   (10h30) Eintracht Frankfurt - Freiburg              

           B. Mönchengladbach - Mainz                  

           Hamburgo - Colônia                          

           Werder Bremen - Augsburg                    

   (13h30) Stuttgart - Borussia Dortmund               

  

   Domingo:

   (10h30) Bayer Leverkusen - RB Leipzig               

   (12h30) Schalke 04 - Elversberg                  

   (14h30) Paderborn - Hoffenheim                      

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Bayern de Munique       10   4   3   1   0  14   2  12

    2. Freiburg                 9   3   3   0   0  10   1   9

    3. Borussia Dortmund        9   3   3   0   0   8   2   6

    4. Augsburg                 7   3   2   1   0   9   3   6

    5. RB Leipzig               6   3   2   0   1   9   3   6

    6. Elversberg               6   3   2   0   1   8   7   1

    7. Bayer Leverkusen         4   3   1   1   1   8   5   3

    8. Mainz                    4   3   1   1   1   6   3   3

    9. Eintracht Frankfurt      4   3   1   1   1   7   8  -1

   10. Werder Bremen            4   3   1   1   1   5   6  -1

   11. Schalke 04               4   3   1   1   1   3   4  -1

   12. Colônia                  4   3   1   1   1   5   7  -2

   13. Hoffenheim               3   3   1   0   2   6   7  -1

   14. Stuttgart                3   3   1   0   2   6   8  -2

   15. Paderborn                1   3   0   1   2   0   4  -4

   16. Union Berlin             1   4   0   1   3   4  17 -13

   17. B. Mönchengladbach       0   3   0   0   3   3  12  -9

   18. Hamburgo                 0   3   0   0   3   0  12 -12

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