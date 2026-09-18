Com direito a recorde de Kane, Bayern atropela Union Berlin na abertura da 4ª rodada do Alemão
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O Bayern de Munique aplicou uma goleada de 7 a 0 sobre o Union Berlin nesta sexta-feira (18), na Allianz Arena, pela 4ª rodada do Campeonato Alemão, com dois gols de Harry Kane que estabeleceram um recorde na Alemanha.
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Com 10 pontos somados, o time do técnico Vincent Kompany coloca pressão sobre Freiburg e Borussia Dortmund, as duas únicas equipes que venceram nas três primeiras rodadas e que jogarão fora de casa no sábado, contra Eintracht Frankfurt e Stuttgart, respectivamente.
Após o gol inicial de Jamal Musiala (18'), Harry Kane converteu um pênalti sofrido por Michael Olise (39'). O inglês marcou, assim, seu centésimo gol na Bundesliga em 98 jogos, um novo recorde para a primeira divisão alemã.
Dieter Müller detinha o recorde anterior. O lendário ex-atacante do Colônia precisou de 129 jogos para chegar aos 100 gols, no início da década de 1970.
O outro protagonista da partida Olise, autor de três gols.
O atacante da seleção francesa confirma sua grande fase neste início de temporada, já somando oito gols e três assistências em sete jogos entre todas as competições.
Após a longa pausa para a data Fifa entre o final de setembro e início de outubro, o Bayern visitará o Augsburg, antes de viajar à Noruega para enfrentar o Viking na Liga dos Campeões.
--- Jogos da 4ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:
Sexta-feira:
Bayern de Munique - Union Berlin 7 - 0
Sábado:
(10h30) Eintracht Frankfurt - Freiburg
B. Mönchengladbach - Mainz
Hamburgo - Colônia
Werder Bremen - Augsburg
(13h30) Stuttgart - Borussia Dortmund
Domingo:
(10h30) Bayer Leverkusen - RB Leipzig
(12h30) Schalke 04 - Elversberg
(14h30) Paderborn - Hoffenheim
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Bayern de Munique 10 4 3 1 0 14 2 12
2. Freiburg 9 3 3 0 0 10 1 9
3. Borussia Dortmund 9 3 3 0 0 8 2 6
4. Augsburg 7 3 2 1 0 9 3 6
5. RB Leipzig 6 3 2 0 1 9 3 6
6. Elversberg 6 3 2 0 1 8 7 1
7. Bayer Leverkusen 4 3 1 1 1 8 5 3
8. Mainz 4 3 1 1 1 6 3 3
9. Eintracht Frankfurt 4 3 1 1 1 7 8 -1
10. Werder Bremen 4 3 1 1 1 5 6 -1
11. Schalke 04 4 3 1 1 1 3 4 -1
12. Colônia 4 3 1 1 1 5 7 -2
13. Hoffenheim 3 3 1 0 2 6 7 -1
14. Stuttgart 3 3 1 0 2 6 8 -2
15. Paderborn 1 3 0 1 2 0 4 -4
16. Union Berlin 1 4 0 1 3 4 17 -13
17. B. Mönchengladbach 0 3 0 0 3 3 12 -9
18. Hamburgo 0 3 0 0 3 0 12 -12
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