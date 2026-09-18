Ao menos 100 militares morrem em ataque jihadista no Mali

Pelo menos cem militares malienses e cinco paramilitares russos da força Africa Corps morreram em 10 de setembro em um ataque jihadista contra um campo militar em Dioura (centro), informaram fontes coincidentes nesta sexta-feira (18).

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Reivindicado pelo Grupo de Apoio ao Islã e aos Muçulmanos (JNIM), afiliado à rede Al Qaeda, este ataque é um dos mais mortais sofridos pelo Exército maliense desde o início do conflito neste país da África Ocidental, há cerca de 15 anos.

"O ataque terminou em uma tragédia de magnitude inédita. Houve mais de cem militares mortos, entre eles dois oficiais", declarou à AFP uma fonte de segurança que falou sob a condição de anonimato na cidade de Mopti.

Um oficial do Estado-Maior Geral do Exército e um representante local também confirmaram estes números à AFP.

O militar reportou, ainda, dezenas de desaparecidos, prisioneiros e feridos.

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