Pauta de videográficos

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Repórter
18/09/2026 16:29

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* Clima-meio-ambiente-meteorologia-calor-seca-agricultura Devido às mudanças climáticas provocadas pelas atividades humanas, a frequência das secas repentinas aumentou. Elas são mais difíceis de prever e a adaptação é mais complexa.

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