Pauta de videográficos

* Clima-meio-ambiente-meteorologia-calor-seca-agricultura Devido às mudanças climáticas provocadas pelas atividades humanas, a frequência das secas repentinas aumentou. Elas são mais difíceis de prever e a adaptação é mais complexa.

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Videográfico sobre o efeito "secador de cabelo" - ORIGINAL DISPONÍVEL

Maria Cecilia REZENDE

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