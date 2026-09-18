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Trump anuncia que proibiu acesso à Casa Branca de CNN, MSNOW e Politico

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AFP
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Repórter
18/09/2026 16:29

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O presidente americano, Donald Trump, anunciou, nesta sexta-feira (18), que proibiu o acesso à Casa Branca das emissoras de televisão CNN e MSNOW, assim como do site informativo Politico, aos quais acusou de difundir "notícias falsas".

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"Estou orgulhoso de anunciar que, com efeito imediato, proíbo o Falso Canal de Notícias CNN, o MSNOW (...) e o Politico (...) de acessar a Casa Branca como resultado de seus constantes 'relatos' de NOTÍCIAS FALSAS", postou Trump em sua plataforma, Truth Social.

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dk-jz/ad/mvv

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