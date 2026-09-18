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Chefe da ONU 'lamenta' recusa dos EUA em conceder vistos a dirigentes palestinos

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AF
AFP
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Repórter
18/09/2026 15:54

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O secretário-geral da ONU, António Guterres, "lamenta profundamente" a decisão dos Estados Unidos de negar, pelo segundo ano consecutivo, um visto ao presidente palestino, Mahmud Abbas, para participar na próxima semana da Assembleia Geral da ONU, informou seu porta-voz nesta sexta-feira (18).

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"O secretário-geral está preocupado com o impacto dessa decisão sobre a capacidade do Estado da Palestina de participar plenamente dos trabalhos das Nações Unidas", acrescentou Stéphane Dujarric.

Na quinta-feira (17), o Departamento de Estado americano anunciou que não concederia vistos à delegação palestina, incluindo Abbas, em protesto contra a falta de reformas por parte dos palestinos.

Apenas os representantes da missão palestina na ONU poderão participar do maior encontro anual da organização.

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lb/llb/mr/dg/lm/mvv

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