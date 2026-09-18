Equador aguarda deportação dos EUA de empresário acusado de planejar magnicídio

O Equador espera que os Estados Unidos deportem, nas próximas semanas, um empresário acusado de planejar o assassinato de um candidato à presidência em 2023, afirmou o ministro do Interior nesta sexta-feira (18).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Fernando Villavicencio era um legislador e ex-jornalista conhecido por suas investigações anticorrupção. Ele foi assassinado a tiros em 2023 ao sair de um comício em Quito, uma semana antes da eleição presidencial daquele ano, na qual era candidato.

No mês passado, promotores equatorianos acusaram o empresário Xavier Jordán, residente nos Estados Unidos, de financiar e planejar o assassinato de Villavicencio, juntamente com outros.

Jordán foi preso esta semana pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE), onde enfrentará um processo migratório.

"Acreditamos que será um processo rápido (...). Ele deverá estar em um avião para o Equador muito em breve", em "no máximo 15 dias", disse o ministro do Interior, John Reimberg, em entrevista ao canal Teleamazonas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

pld/mel/aa