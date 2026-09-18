Sheinbaum fala com Trump para avançar nas negociações comerciais entre México e EUA

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmou nesta sexta-feira (18) que conversou por telefone com seu homólogo Donald Trump sobre as negociações para que os Estados Unidos reduzam as tarifas sobre determinados produtos mexicanos.

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Os dois países, junto com o Canadá, integram o tratado de livre comércio T-MEC, que está abalado na prática em meio à guerra comercial travada por Washington e Ottawa.

O T-MEC isenta de tarifas a maioria dos produtos exportados pelo México aos Estados Unidos, mas Trump impôs taxas a setores importantes, como o siderúrgico, o de alumínio e o automotivo, desde que voltou ao poder.

"Ele está buscando uma maneira de reduzir o déficit", que chegou a 197 bilhões de dólares (cerca de 1 trilhão de reais) em 2025, afirmou Sheinbaum em sua coletiva de imprensa diária. "Esperamos chegar a um acordo" para conseguir "pelo menos uma redução das tarifas que temos neste momento".

"Estamos nessas conversas", acrescentou. "Conversei com o presidente Trump 22 vezes desde que assumimos o governo. Em alguns casos, tornamos as conversas públicas porque chegamos a um acordo e, em outros, são diálogos para avançar nos temas que estamos tratando", explicou.

As negociações ocorrem em meio às pressões de Trump para que o México intensifique o combate ao narcotráfico e à migração irregular na fronteira comum.

A Casa Branca enviou nesta semana um relatório ao Congresso no qual afirma que o México deve fazer "muito mais" para combater os cartéis e conter o fluxo de drogas para os Estados Unidos.

Trump ameaçou aumentar as tarifas contra o país vizinho e chegou a afirmar que estaria disposto a agir diretamente com o uso da força.

Sheinbaum, que rejeita a presença de forças americanas em seu território, afirmou que a segurança não esteve na pauta desta última conversa com Trump. "Houve outras ocasiões em que falamos sobre o tema", indicou.

"Há avanços" nas negociações, "mas ainda não existe um acordo fechado e, evidentemente, estamos fazendo todo o possível no âmbito de nossa soberania, do respeito e do que é melhor para o México", acrescentou.

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