Editora HarperCollins retira livros de David Walliams após acusações de assédio

A editora britânica HarperCollins anunciou, nesta sexta-feira (18), que deixará de publicar os títulos do catálogo do ator e bem-sucedido autor de livros infantis David Walliams devido às acusações de assédio contra funcionárias da empresa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

"Posso confirmar que a HarperCollins deixará de publicar as obras do catálogo de David Walliams", declarou um porta-voz da editora em um comunicado enviado à AFP.

A HarperCollins já havia anunciado, em dezembro de 2025, que não publicaria nenhum novo título do autor britânico, afirmando que levava "o bem-estar das funcionárias extremamente a sério".

A decisão ocorre após o Daily Telegraph publicar uma investigação na qual afirma que a editora iniciou uma apuração interna após a denúncia de uma jovem funcionária sobre o comportamento de Walliams.

Ao término dessa investigação, a HarperCollins recomendou, entre outras medidas, que algumas funcionárias trabalhassem "em dupla" quando tivessem que se reunir com ele e que não fossem à casa dele.

O agente do autor destacou que o escritor nega firmemente qualquer comportamento inadequado.

Desde então, seu site foi fechado e sua conta no X, com dois milhões de seguidores, não é atualizada desde dezembro.

Walliams ficou conhecido como ator da série britânica de humor da BBC "Little Britain", ao lado de Matt Lucas.

Como autor de literatura infantil, publicou cerca de vinte títulos, entre eles "The Boy in the Dress" ("O Menino de Vestido", em sua tradução ao português) e "Mr Stink" ("O Senhor Fedorento").

Vendeu mais de 60 milhões de exemplares, e vários de seus livros foram adaptados para a televisão, tornando-o um dos autores de literatura infantil mais vendidos do Reino Unido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

am/mab/pc/rm/aa