Drone atinge torre de resfriamento na usina nuclear russa de Kursk, sem causar incêndio

Um drone atingiu a torre de resfriamento da usina nuclear de Kursk, na Rússia, perto da fronteira com a Ucrânia, mas não causou incêndio, informou a agência nuclear da ONU nesta sexta-feira (18), pedindo "máxima contenção militar".

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A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) foi informada de que "a torre de resfriamento de um reator da usina nuclear de Kursk, na Federação Russa, foi atingida por um drone na madrugada de quinta-feira", afirmou no X. "O reator estava em operação no momento, mas seu regime de funcionamento não foi alterado e não houve incêndio", acrescentou.

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