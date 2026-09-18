Rússia declara aclamado diretor de cinema Zvyagintsev um 'agente estrangeiro'

A Rússia anunciou, nesta sexta-feira (18), que declarou o renomado cineasta russo Andrey Zvyagintsev um "agente estrangeiro". Seu filme mais recente, "Minotauro", será submetido pela França para concorrer ao Oscar.

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Na Rússia, "agentes estrangeiros" estão sujeitos a multas ou até mesmo penas de prisão.

Em seu site, o Ministério da Justiça russo justifica a medida afirmando que o cineasta, de 62 anos, realiza suas atividades "sob influência estrangeira".

Andrey Zvyagintsev vive fora da Rússia desde 2021 e condena a ofensiva em larga escala lançada pelo Kremlin contra a Ucrânia em fevereiro de 2022.

Ele é um dos diretores russos de maior sucesso. Seu filme mais recente, "Minotauro" — que conta a história de um casal burguês russo tendo como pano de fundo a guerra na Ucrânia e o envio de dezenas de milhares de soldados — ganhou o Grande Prêmio do Festival de Cannes em maio.

A França apresentará este longa-metragem para concorrer na categoria de "Melhor Filme Internacional" no Oscar, em março de 2027.

Antes de "Minotauro", o cineasta conquistou prêmios internacionais por "Leviatã" (2014), que retrata a luta de um morador do norte da Rússia contra um prefeito corrupto, e por "Sem Amor" (2017), sobre o desaparecimento do filho de um casal de Moscou em um momento de crise.

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