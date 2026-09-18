Xavi Hernández anuncia lista de convocados da seleção holandesa sem Memphis Depay
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O novo técnico da seleção holandesa, Xavi Hernández, anunciou sua primeira lista de convocados nesta sexta-feira (18) e deixou de fora atacante Memphis Depay, do Corinthians.
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O futuro de Memphis na seleção é incerto há meses, depois de sua participação discreta na Copa do Mundo de 2026, com os holandeses eliminados nas oitavas de final pelo Marrocos nos pênaltis.
O experiente atacante de 32 anos é o maior artilheiro da história da 'Oranje' com 55 gols, mas o último deles foi marcado em novembro de 2025, em jogo das Eliminatórias europeias para o Mundial contra a Polônia.
Ex-jogador de grandes clubes europeus como Barcelona e Manchester United, Memphis sofreu com problemas físicos nos últimos meses e viveu uma novela para renovar seu contrato com o Corinthians.
Além disso, na última quarta-feira, o camisa 10 do Timão perdeu um pênalti no último minuto e o time paulista foi eliminado nas quartas de final da Copa Libertadores pelo Estudiantes de la Plata com derrota em casa por 1 a 0.
O veterano atacante Wout Weghorst também não apareceu na lista de Xavi, assim como Frenkie de Jong, do Barcelona, que está lesionado.
O capitão Virgil Van Dijk, que havia deixado em aberto sua permanência na seleção após a Copa do Mundo, foi convocado para disputar os primeiros jogos da Liga das Nações da Uefa, começando contra a Alemanha na próxima quinta-feira, em Amsterdã.
Outro destaque da lista é a presença do jovem atacante Ruben van Bommel, filho do ex-jogador Mark van Bommel.
Metade dos 26 convocados atua na Premier League. Apenas três vêm da primeira divisão holandesa: dois do PSV Eindhoven e um do Feyenoord.
Quando assumiu o cargo, no final de agosto, Xavi Hernández prometeu resgatar a filosofia de futebol ofensivo pela qual a 'Oranje' é famosa.
O treinador espanhol substituiu Ronald Koeman e se tornou o primeiro estrangeiro a comandar a seleção holandesa em 48 anos.
- Lista de convocados:
. Goleiros: Bart Verbruggen (Brighton/ING), Robin Roefs (Sunderland/ING) Mark Flekken (Bayer Leverkusen/ALE)
. Defesas: Virgil van Dijk (Liverpool/ING), Denzel Dumfries (Real Madrid/ESP), Jeremie Frimpong (Liverpool/ING), Jurriën Timber (Arsenal/ING), Nathan Aké (Fenerbahçe/TUR), Micky van de Ven (Tottenham/ING), Jan Paul van Hecke (Tottenham/ING), Lutsharel Geertruida (PSV/HOL), Jorrel Hato (Chelsea/ING)
. Meio-campistas: Ryan Gravenberch (Liverpool/ING), Teun Koopmeiners (Juventus/ING), Tijjani Reijnders (Al-Qadsiah/ASA), Joey Veerman (Borussia Dortmund/ALE), Quinten Timber (Crystal Palace/ING), Kenneth Taylor (Lazio/ITA), Justin Kluivert (Bournemouth/ING), Gjivai Zechiël (Feyenoord/HOL)
. Atacantes: Cody Gakpo (Liverpool/ING), Noa Lang (Napoli/ITA), Donyell Malen (Roma/ITA), Brian Brobbey (Sunderland/ING), Crysencio Summerville (Al-Hilal/ASA), Ruben van Bommel (PSV/HOL)
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